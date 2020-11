vor 34 Min.

"Corona-Pandemie" ist das Wort des Jahres 2020

Die Gesellschaft hat den Ausdruck "Corona-Pandemie" zum "Wort des Jahres 2020" gekürt. Kurz dahinter auf der Liste liegt das Wort "Lockdown".

Es ist keine große Überraschung im Corona-Jahr 2020: Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat den Ausdruck "Corona-Pandemie" zum "Wort des Jahres" 2020 gekürt. Auf dem zweiten Platz landete das Wort "Lockdown", wie die Gesellschaft am Montag in Wiesbaden mitteilte.

Wie findet die Gesellschaft für deutsche Sprache das "Wort des Jahres"?

Schon seit fast 50 Jahren kürt die Gesellschaft für deutsche Sprache eine Liste von zehn Wörtern des Jahres aus einer Vielzahl von "Wörtern und Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben", wie es auf der Homepage heißt.

Eine Jury aus dem Hauptvorstand der Gesellschaft und wissenschaftlichen Mitarbeitern wählen dabei aus mehreren tausend Wörtern in Medienberichten und Einsendungen aus. Entscheidend sei, so schreibt die Gesellschaft, "nicht die Häufigkeit eines Ausdrucks, sondern vielmehr seine Signifikanz und Popularität".

Im Jahr 2019 kürte die Gesellschaft den Ausdruck "Respektrente" zum Sieger. Damit werde "die Einführung einer Grundrente für Personen, die 35 Jahre erwerbstätig waren und dennoch eine Rente unterhalb des Existenzminimums beziehen" bezeichnet.

Auch das "Unwort des Jahres 2020" dreht sich um die Corona-Pandemie

Zusätzlich zum "Wort des Jahres" gibt es auch in diesem Jahr wieder das "Unwort des Jahres". Das "Unwort des Jahres" soll am 12. Januar 2021 bekanntgegeben werden. Im Fokus steht diesmal auch hier die Corona-Pandemie in allen Facetten. Vorschläge können noch bis Ende Dezember an vorschlaege@unwortdesjahres.net eingeschickt werden. Die Aktion will auf unangemessenen Sprachgebrauch aufmerksam machen. (AZ mit dpa)

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen