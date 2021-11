Corona-Regeln der Niederlande: Teil-Lockdown mit 3G-Regeln – Deutschland ist Hochrisikogebiet

Ähnlich wie Deutschland wähnten sich die Niederlande in der Corona-Bekämpfung schon einmal deutlich weiter. Nun soll ein Teil-Lockdown Schlimmeres verhindern. Das sind die Corona-Regeln.

Die Niederlande locken vor allem Touristen, die nicht unbedingt auf Strandurlaub unter praller Sonne aus sind. Für viele Deutsche ist das Land auch für kurze Trips ein lohnendes Ziel. Während der Corona-Pandemie muss jedoch mit Einschränkungen gerechnet werden. Die Nation fährt bezüglich der Regeln einen Zickzack-Kurs.

Niederlande: Einreise aus Deutschland mit Impfung, Genesung oder Test

Deutschland wird aus Sicht der Niederlande derzeit (November 2021) als Hochrisikogebiet innerhalb des EU-/Schengenraums eingestuft. Daher muss bei der Einreise aus der Bundesrepublik - etwa über das EU-Covid-Zertifikat - nachgewiesen werden, dass man geimpft oder genesen ist.

Andernfalls gilt ab einem Alter von zwölf Jahren nur ein negativer Corona-Test - PCR-Tests dürfen 48 Stunden alt sein, Antigentests 24 Stunden - als Eintrittskarte. Dieser kann digital über das Handy oder in Papierform vorgelegt werden. Eine Quarantänepflicht besteht im Falle einer Einreise von innerhalb des EU-/Schengenraums nicht.

Wer privat mit dem Auto einreist, weder geimpft noch genesen ist und keinen Test dabeihat, muss 95 Euro Strafe zahlen. Bei Flug- oder Seereisen in die Niederlande werden die betreffenden Personen in diesem Fall nicht mit an Bord genommen. Im Fall von Flügen wird von jedem Passagier ab 13 Jahren ein Gesundheitsformular verlangt, das zur Hand sein muss. Je nach Airline kann dieses eventuell auch erst während des Check-In in digitaler Form ausgefüllt werden.

Weiterhin wird empfohlen, sich nach der Einreise auf Corona testen zu lassen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, sollte demnach an Tag zwei und fünf nach Ankunft einen Test machen. Auch ein Selbsttest ist möglich. Zu diesem wird auch Geimpften und Genesenen geraten, bevor sie sich mit anderen Menschen treffen.

Keine Testpflicht bei Transitreisen mit kurzem Aufenthalt

Für Transitreisen mit weniger als zwölf Stunden Aufenthalt in den Niederlanden wird kein Test verlangt. Da Deutschland als Hochrisikogebiet gilt, müssen Flugreisende bei einem Zwischenaufenthalt in den Niederlanden einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie mindestens zwölf Jahre alt und weder geimpft noch genesen sind.

Die Regierung spricht die dringende Bitte aus, auf Einreisen aus Hochrisikogebieten zu verzichten. Verboten sind diese aber nicht. Bei einem positiven Fall im eigenen Haushalt müssen sich alle Mitglieder in Selbstisolation begeben - unabhängig vom Impfstatus. Die Quarantänezeit wird allgemein mit zehn Tagen angegeben, eine Freitestung für Geimpfte scheint aber möglich zu sein.

Corona-Regeln der Niederlande: Corona-Pass öffnet für Geimpfte, Genesene und Getestete viele Türen

Im Land, das sich seit dem 13. November für mindestens drei Wochen in einem Teil-Lockdown befindet, wird der Corona-Pass anerkannt, der im Sinne der 3G-Regel Geimpften, Genesenen und Negativ-Getesteten viele Türen öffnet. Laut „ADAC“ gelten Ausnahmen für Kinder und Jugendliche.

Es sollten immer 1,50 Meter Abstand zu anderen Menschen eingehalten werden - gerade an Plätzen, wo der Corona-Pass nicht benötigt wird. Zudem greift in öffentlichen Räumen ohne Zugangsbeschränkung - wie Geschäften, Vergnügungsstätten, bei der Personenbeförderung, im öffentlichen Nahverkehr, an Haltestellen und Bahnhöfen - eine Maskenpflicht. Ebenso bei Kontaktberufen auch für die Kunden. Sind Mund und Nase hier nicht bedeckt, kostet das 95 Euro.

Restaurants dürfen ab 20 Uhr nur noch Takeaway anbieten

Vor dem Eintritt in die Gastronomie - also Restaurants, Cafés oder Bars - wird der Corona-Pass aller Personen ab 14 Jahren in Kombination mit dem Personalausweis, Reisepass oder Führerschein überprüft. Nach 20 Uhr ist nur noch Takeaway möglich.

Beim Einkauf gilt: Essentielle Geschäfte wie Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Zoohandlungen oder Optiker haben bis 20 Uhr geöffnet, dagegen schließen Kleidungsgeschäfte, Boutiquen, Wellnesszentren, Sonnenstudios oder Friseursalons bis mindestens 4. Dezember um 18 Uhr.

Freizeiteinrichtungen dürfen ebenfalls Gäste empfangen. Allerdings verlangen viele Museen, Theater oder Kinos einen Blick auf den Corona-Pass. Kunst- und Kultureinrichtungen sind von der Regelung der Schließung um 18 Uhr ausgenommen.

Corona-Maßnahmen der Niederlande: Übernachtungen in Ferienparks und Hotels unter Einschränkungen möglich

Ferienparks und Hotels sind mit entsprechenden Vorschriften geöffnet, auch für deren Gastronomie- und Freizeitbereiche kann eine besondere Nachweispflicht gelten. Sportveranstaltungen finden vorerst ohne Publikum statt. Großveranstaltungen gibt es derzeit gar nicht, für öffentliche Events in Innenräumen sind maximal 1250 Zuschauer zugelassen und diese müssen um 18 Uhr enden.

In den eigenen vier Wänden sollen laut dringender Empfehlung an einem Tag höchstens vier Personen, die älter als 13 Jahre sind, empfangen werden. Große Ansammlungen und Privatfeiern werden entsprechend nicht gerne gesehen.

Lockere Handhabung bei Hochzeiten und Beerdigungen

Für Hochzeiten gibt es jedoch keine Obergrenze hinsichtlich der Gäste. Beerdigungen unterliegen keinerlei Restriktionen.

Nach Ende des Teil-Lockdowns könnte nach dem Plan der Regierung überwiegend die 2G-Regel greifen. Damit wäre nur noch Geimpften und Genesenen der Zutritt zu Veranstaltungen oder Restaurants gewährt.

