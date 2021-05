Corona

Reisefieber in den USA: Naturbesuch mit Zwei-Stunden-Ticket

Schon während der Spring Break im März wurden die Urlaubsorte in Florida überrannt. Jetzt sind Reisen im ganzen Land gefragt.

Plus Mit Abflauen der Corona-Pandemie bricht in den USA das Reisefieber aus. Vieles ist schon ausgebucht. Selbst in der Kakteenwüste von Arizona werden Unterkünfte knapp.

Von Karl Doemens

Immerhin: „Cars available“ (Fahrzeuge vorhanden) verspricht hoffnungsvoll ein großes rotes Schild vor den Avis-Schaltern im Flughafen der Millionenmetropole Phoenix im amerikanischen Südwesten. Das ist keine Selbstverständlichkeit in diesen Tagen. Bei der Unterkunft wird es schon schwieriger. „Sorry“, sagt die Rezeptionistin des Tavern Hotel im 100 Meilen entfernten Örtchen Cottonwood: „Wir sind ausgebucht wie jedes Wochenende.“

