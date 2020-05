vor 47 Min.

Corona-Reserveklinik in Berlin steht nach Eröffnung vorerst leer

Das Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße (CBZJ) auf dem Berliner Messegelände wurde am Montag offiziell eröffnet. Das Zentrum geht zunächst in einen "Stand-by-Modus".

31 Millionen Euro hat der Bau des Corona-Behandlungszentrums mit bislang rund 500 Betten gekostet. Womöglich wird die Reserveklinik jedoch nie genutzt.

Von Anna Hell

Das Corona-Behandlungszentrum auf dem Messegelände an der Jafféstraße (CBZJ) im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf ist nach nur vier Wochen Bauzeit betriebsbereit. Lediglich die Abnahme der Amtsärztin steht noch aus, wie die Berliner Morgenpost berichtet.

Der unter der Projektleitung von Albrecht Broemme errichtete Versorgungskomplex umfasst zwei Hallen, die mithilfe von Trennwänden in verschiedene Zonen eingeteilt wurden. Der erste Behandlungsbereich in Halle 26 mit genau 488 Betten war zur offiziellen Eröffnung am Montag bereits fertiggestellt. Etwa zwanzig Prozent der Plätze sind in einem blau gekennzeichneten Bereich mit Beatmungsgeräten ausgestattet.

Corona-Behandlungszentrum soll Berliner Notfallkliniken entlasten

Insgesamt werden bei Bedarf bis zu 1000 Reservebetten bereit stehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Senatsverwaltung vom Montag. Auch ein Computertomograph ist vor Ort, um Lungenschäden frühzeitig erkennen zu können. Eingeplant wurden bisher Baukosten von mehr als 31 Millionen Euro. Wenn das Parlament für den zweiten Bauabschnitt mit 300 Betten grünes Licht gibt, kämen der Berliner Boulevardzeitung B.Z. zufolge noch einmal 15 Millionen Euro an Kosten hinzu.

Die neuen Betten mit ihren in Plastikfolie eingeschweißten, blauen Matratzen werden wohl bis auf Weiteres leer bleiben. Denn bei dem neueröffneten Corona-Behandlungszentrum handelt es sich lediglich um eine Reserveklinik, die Engpässe in der klinischen Versorgung verringern soll.

Konkret bedeutet das: Der zusätzliche Standort wird Covid19-Patienten erst dann aufnehmen, wenn die 50 Notfallkrankenhäuser keine Kapazitäten mehr haben. Schwerstkranke Patientinnen und Patienten würden im Ernstfall weiterhin in den Berliner Krankenhäusern versorgt, Covid-19-Patientinnen und -Patienten, die nicht der Intensivpflege bedürfen, in das Behandlungszentrum übernommen. So sieht es das Konzept der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung vor.

Bürgermeister und Gesundheitssenatorin hoffen, dass die Corona-Klinik nie gebraucht wird

Ärztekammer-Präsident Günther Jonitz erklärte bereits bei einer Ortsbegehung Anfang April, dass die Halle am Ende vielleicht gar nicht gebraucht werde. "Aber es ist wichtig, dass wir es machen." Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci ( SPD) sagte am Montag in einem auf Facebook und Twitter veröffentlichten Video: "Mit ganz viel Herzblut und Engagement konnte Berlin zeigen, dass wir gut aufgestellt sind für den Ernstfall, wovon wir hoffen, dass es nie kommen wird."

Und auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) betonte erst kürzlich, es bleibe zu wünschen, dass die neuen Räumlichkeiten nicht gebraucht werden. Immerhin: Die mobile Medizintechnik kann später auch für andere Zwecke eingesetzt werden.

Gesundheitssenatorin @dil_kal zeigt das betriebsbereite #Corona-Behandlungszentrum. In dieser Reserveklinik stehen aktuell rund 500 Betten zur Verfügung. Falls Berliner Krankenhäuser in der #Covid19 Pandemie entlastet werden müssen, können hier Patient*innen versorgt werden. pic.twitter.com/hebS5NeXd6 — Senatsverwaltung Gesundheit Pflege Gleichstellung (@SenGPG) May 11, 2020

Betrieben wird die Reserveklinik vom kommunalen Krankenhauskonzern Vivantes. Derzeit sucht das Berliner Corona-Zentrum auf seiner Internetseite unter Ärzten und Pflegern noch freiwillige Helfer für den Ernstfall. Der pensionierte Chef des Technischen Hilfswerks und CBZJ-Projektleiter, Albrecht Broemme, erklärte am Montag, die Betriebsbereitschaft werde nach Personalschulungen demnächst hergestellt sein. Das Corona-Behandlungszentrum geht dann zunächst in einen "Stand-by-Modus".

