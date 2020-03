vor 33 Min.

Corona-Verdacht: Heidi Klum küsst Ehemann Tom durch Glasscheibe

Heidi Klum ist krank und geht daher auf Distanz zu Ehemann Tom. Noch ist unklar, ob die 46-Jährige an Covid-19 erkrankt ist.

Heidi Klum lässt aktuell testen, ob sie sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat. Auf Instagram teilte die 46-Jährige mit, sie sei die ganze Woche krank gewesen und auch ihr Ehemann Tom, der vor ein paar Tagen von seiner Tour mit der Bank "Tokio Hotel" zurück gekehrt sei, fühle sich krank.

Heidi Klum unter Corona-Verdacht: "Alles hat mit Husten und Frösteln angefangen"

"Um sicher zu gehen, bleiben wir getrennt, bis wir die Ergebnisse unserer Coronavirus-Tests (die wir heute endlich erhalten konnten) zurückbekommen", so Heidi Klum. Bereits vor einigen Tagen teilte Heidi Klum in einem kurzen Video in einer Instagram-Story mit, dass sie mit erkältungsähnlichen Symptomen im Bett liege und sich nicht gut fühle. Da sie niemanden bei der Arbeit anstecken wolle, sei sie nicht zur Aufzeichnung der US-Castingshow "America's Got Talent" gegangen, so Klum. Die 46-Jährige wirkt in der TV-Show als Jurorin mit.

"Alles hat mit Frösteln, sich fiebrig fühlen, Husten und laufender Nase angefangen", erzählte Klum mit näselnder Stimme in dem kurzen Video. "Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung", fügte die vierfache Mutter hinzu. Dennoch wollte sich das Model auf das Coronavirus testen lassen.

Heidi Klum rät zu sozialer Distanzierung in Zeiten von Corona

Nun veröffentlichte Heidi Klum ein Video, auf dem zu sehen ist, wie sie Tom Kaulitz durch eine Glasscheibe küsst. Dazu schrieb das Model: "Wir wollen keine Keime verbreiten und riskieren, dass andere krank werden ... sogar einander! So sehr ich ihn umarmen und küssen möchte, ist es wichtiger, das Richtige zu tun und sich nicht weiter auszubreiten", so Klum.

Heidi Klum bat zudem darum, die Warnungen vor dem Coronavirus ernst zu nehmen und sich an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen: "Soziale Distanzierung ist das, was wir alle jetzt tun müssen, um verantwortungsbewusste Bürger der Welt zu sein. Es liegt an uns, unsere Lieben, unsere Nachbarn und unsere Gemeinschaften zu schützen. Bitte hören Sie den Amtspersonen zu und bleiben Sie zu Hause, wenn Sie können, und distanzieren Sie sich physisch von anderen Menschen… besonders wenn Sie sich nicht gut fühlen."

Das Model lernte den Musiker Tom Kaulitz bei einer Geburtstagsparty von Designer Michael Michalsky kennen. Im August vergangenen Jahres feierte das Paar dann auf einer Luxusyacht vor der italienischen Insel Capri ein großes Hochzeitsfest - Gerüchten zufolge soll die standesamtliche Hochzeit jedoch bereits im Februar 2019 heimlich stattgefunden haben.

Die Ehe mit dem 16 Jahre jüngeren Tom Kaulitz ist bereits die dritte für Heidi Klum. Aus ihrer Ehe mit Popsänger Seal hat das Model drei Kinder, ihre älteste Tochter Leni stammt aus einer Beziehung mit dem italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore. (ahell, dpa)

