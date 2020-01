vor 50 Min.

Coronavirus: Ansteckung, Symptome, Behandlung - die Infos

Das neue Coronavirus fordert immer mehr Tote. In diesem Artikel liefern wir die wichtigsten Infos rund um Ursprung, Ansteckung, Symptome und Behandlung.

Das neue Coronavirus verbreitet such. Was sind die Symptome beim Menschen? Gibt es eine Behandlung? Und wie sieht es mit Reisewarnungen aus? Hier finden Sie die wichtigsten Antworten.

Ursprung: Woher kommt das neue Coronavirus?

Ende Dezember 2019 haben sich in der chinesischen Großstadt Wuhan mehrere Menschen an einer bis dahin unbekannten Lungenkrankheit infiziert. Man ging davon aus, dass ein Fisch- und Wildtiermarkt in Wuhan der Ursprung der Krankheit gewesen sei. Der Markt wurde geschlossen und gereinigt. Doch trotzdem breitete sich das Coronavirus weiter aus.

Ansteckung: Ist das Coronavirus ansteckend für Menschen?

Anders als zu Beginn angenommen, ist eine Infizierung von Mensch zu Mensch möglich. Ein entscheidendes Indiz dafür war die Infizierung von Krankenhausmitarbeitern in China, die am 20. Januar von der dortigen Gesundheitsbehörde mitgeteilt wurde. Es soll sich um eine Mischung aus Tröpfchen- und Schmierinfektion handeln, sagte der Berliner Virusforscher Christian Dorsten. Der chinesische Vizeminister Li Bin warnte bereits, das neue Coronavirus könne mutieren und sich weiter ausbreiten.

Anzeichen: Was sind die Coronavirus-Symptome beim Menschen?

Coronaviren an sich sind nicht neu - aber die Variante mit der Bezeichnung 2019-nCoV schon. Manche Erreger verursachen harmlose Erkrankungen wie Erkältungen. Es sind aber auch gefährliche Atemwegserkrankungen möglich, wie etwa Sars oder Mers. Eine Sars-Pandemie war Anfang der 2000er ebenfalls in China ausgebrochen und hatte sich weltweit verbreitet. Hier gab es aber bereits in den ersten Wochen deutlich mehr Todesfälle als bei dem neuen Coronavirus. Das neue Virus äußert sich laut Experten durch hohes Fieber, Husten und eine Lungenentzündung und ist laut dem Virusforscher Dorsten eine Variante des Sars-Erregers. Offenbar ist der Krankheitsverlauf aber weniger drastisch. Die Betroffenen, die bisher an dem Virus gestorben sind, sollen bereits vorher chronisch krank gewesen sein.

Wie sieht die Behandlung beim Coronavirus aus? Ist es heilbar?

Da die Krankheit erst vor kurzer Zeit überhaupt identifiziert wurde, ist die Behandlung beim Coronavirus schwierig. Die Erforschung wird wohl Monate oder sogar Jahre dauern. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua haben chinesische Ärzte aber erste Behandlungserfolge vermeldet. Der Zustand mehrerer Infizierter habe sich verbessert. Das Fieber und die Beschweren hätten sich lindern lassen. Die Testergebnisse für das Virus seien nach der Behandlung negativ ausgefallen, zu der aber keine Details veröffentlicht wurden.

Coronavirus: Gibt es bereits Reisewarnungen für China oder andere Länder wie Thailand?

Das Auswärtige Amt hat bislang keine Reisewarnungen für China, Thailand, Japan oder andere asiatische Länder wegen des Coronavirus ausgesprochen. Das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten schätzt das Risiko für EU-Reisende nach Wuhan als "moderat" ein. Mehrere asiatische Nachbarn Chinas und Flughäfen in anderen Ländern haben allerdings Fieberkontrollen für Reisende aus Wuhan eingeführt. Nordkorea hat seine Grenzen für Touristen geschlossen. Aktuelle Reisewarnungen finden Sie immer auch auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes.

Coronavirus-News aktuell: Wie hoch ist das Risiko für Fälle in Deutschland und ganz Europa?

Das Virus ist durch China-Reisende zwar bereits in anderen Ländern aufgetreten - in Thailand, Südkorea, Japan, Taiwan und den USA. Nach Europa wurde es nach jetzigem Kenntnisstand aber noch nicht eingeschleppt. Die EU-Kommission teilte bereits mit, dass man gegen eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus gewappnet sei. Es gebe Pläne, um etwaige Gegenmaßnahmen zu unterstützen und zu koordinieren. Virusforscher Drosten sagte in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, dass man damit rechnen müsse, dass es auch in Deutschland Fälle geben wird.

An deutschen Flughäfen gibt es für den Ernstfall detaillierte Notfallpläne mit klaren Prozessabläufen, heißt es in einer Pressemitteilung des Flughafenverbandes ADV. Sollte an Bord eines Flugzeuges, das in Deutschland ankommen soll, ein Verdachtsfall vorliegen, soll der Flieger an einen von fünf Flughäfen umgeleitet werden. Die müssen laut ADV Kernkapazitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit vorhalten. Die Flugzeuge sollen in dem Fall dann in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und Berlin landen.

Kliniken sollten sich dem Virusforscher zufolge deswegen bereits darauf vorbereiten, dass sie solche Patienten behandeln müssen. Dazu müssten etwa die Intensivstationen entsprechend für die Patienten eingerichtet werden. In Deutschland gebe es allerdings einen sehr guten Pandemie-Aktionsplan, der in solchen Fällen greift, so Droste im Interview. Ein Sprecher von Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, es gebe keinen Grund, jetzt in Alarmismus zu verfallen.

Das deutsche Robert-Koch-Institut äußerte sich ähnlich - bisher sei die Wahrscheinlichkeit von eingeschleppten Fällen nach Deutschland gering, vereinzelte Fälle könnten aber nicht ausgeschlossen werden.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO war am Mittwoch zu einem Krisengipfel zusammengekommen. Dabei wurde trotz der rasanten Zunahme von Infektionen entschieden, vorerst keine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" auszurufen. Ein Expertenrat sah dafür keinen Anlass, will aber am Donnerstag weiter tagen. Mit einer offiziellen Notlage könnten weitere Empfehlungen an Staaten ausgesprochen werden. (ida/dolli)

