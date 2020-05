15:39 Uhr

"Coroner", Staffel 2: Start demnächst, Folgen, Besetzung und Trailer

Die Serie "Coroner – Fachgebiet Mord" geht demnächst bei Sky mit Staffel 2 an den Start. Hier lesen Sie alles zu Handlung, Folgen und Cast. Auch einen Trailer haben wir für Sie.

Anfang Mai läuft bei Sky Ticket Staffel 2 der Serie "Coroner – Fachgebiet Mord" an. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos zur Serie im Überblick: Start, Handlung, Folgen, Cast und Trailer.

"Coroner": Wann ist der Start von Staffel 2 bei Sky?

Sky hat den Start von Staffel 2 für Donnerstag, 7. Mai 202 0, angekündigt. "Coroner – Fachgebiet Mord" läuft dann immer donnerstags ab 20.13 Uhr bei 13th Street in deutscher Erstausstrahlung.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Coroner"?

Hier gibt es die Hauptdarsteller der Serie in der Übersicht:

Schauspieler Rolle Serinda Swan Dr. Jenny Cooper Roger Cross Detective Donovan McAvoy Éric Bruneau Liam Ehren Kassam Ross Nicholas Campbell Gordon

Handlung und Folgen von Staffel 2: Worum geht es bei "Coroner – Fachgebiet Mord"?

In der US-amerikanischen Crime-Serie geht es um die ehemalige Notärztin Jenny Cooper, die seit dem Tod ihres Mannes als Gerichtsmedizinerin tätig ist. Sie untersucht auch in Staffel 2 wieder mysteriöse Mordfällen und hat dabei mit einer Angststörung zu kämpfen, die sie schon bald in Lebensgefahr bringt..



Staffel 2 umfasst insgesamt acht Folgen. Die Serie basiert auf der Bestseller-Buchreihe von Matthew Hall und ist von realen Fällen inspiriert.

"Coroner – Fachgebiet Mord": Der Trailer zur Serie auf Sky Ticket

Bislang gibt es den Trailer zu Staffel 2 von "Coroner – Fachgebiet Mord" nur auf Englisch. Sobald ein deutscher Teaser erscheint, verlinken wir ihn hier.



Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen