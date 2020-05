vor 33 Min.

"Coroner", Staffel 2: Start heute - Folgen, Besetzung und Trailer

Die Serie "Coroner – Fachgebiet Mord" geht heute bei Sky mit Staffel 2 an den Start. Hier lesen Sie alles zu Handlung, Folgen und Cast. Auch einen Trailer haben wir für Sie.

Ab heute läuft bei Sky Ticket Staffel 2 der Serie "Coroner – Fachgebiet Mord" an. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos zur Serie im Überblick: Start, Handlung, Folgen, Cast und Trailer.

"Coroner": Wann ist der Start von Staffel 2 bei Sky?

Sky hat den Start von Staffel 2 für Donnerstag, 7. Mai 202 0, angekündigt. "Coroner – Fachgebiet Mord" läuft dann immer donnerstags ab 20.13 Uhr bei 13th Street in deutscher Erstausstrahlung.

Die Folgen der 2. Staffel "Coroner"

Staffel 2 umfasst insgesamt acht Folgen. Die Serie basiert auf der Bestseller-Buchreihe von Matthew Hall und ist von realen Fällen inspiriert.

Haus in Flammen Der blinde Passagier Tod im Labor Ruhe in Frieden Schlafstörungen Das letzt Puzzleteil Die Fremde im Haus Wir sind nicht allein

Handlung von Staffel 2: Worum geht es bei "Coroner – Fachgebiet Mord"?

In der US-amerikanischen Crime-Serie geht es um die ehemalige Notärztin Jenny Cooper, die seit dem Tod ihres Mannes als Gerichtsmedizinerin tätig ist. Sie untersucht auch in Staffel 2 wieder mysteriöse Mordfällen und hat dabei mit einer Angststörung zu kämpfen, die sie schon bald in Lebensgefahr bringt.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Coroner"?

Hier gibt es die Hauptdarsteller der Serie in der Übersicht:

Schauspieler Rolle Serinda Swan Dr. Jenny Cooper Roger Cross Detective Donovan McAvoy Éric Bruneau Liam Ehren Kassam Ross Nicholas Campbell Gordon

"Coroner – Fachgebiet Mord": Der Trailer zur Serie auf Sky Ticket

Bislang gibt es den Trailer zu Staffel 2 von "Coroner – Fachgebiet Mord" nur auf Englisch. Sobald ein deutscher Teaser erscheint, verlinken wir ihn hier.



