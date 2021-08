"Kampf der Realitystars" 2021: Cosimo Citiolo im Porträt.

Aktuell zeigt RTL2 wieder eine neue Staffel von "Kampf der Realitystars". Auch Cosimo Citiolo ist mit von der Partie. In unserem Porträt stellen wir Ihnen den Kandidaten genauer vor.

In 2021 wird eine weitere Staffel von " Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" bei RTL2 ausgestrahlt. Startdatum: Heute. Auch der deutsch-italienische Sänger und Autor Cosimo Citiolo ist mit dabei im Rennen um 50.000 Euro Preisgeld. Wir stellen Ihnen den Promi in unserem Porträt genauer vor.

Worum geht es bei "Kampf der Realitystars" 2021?

Der Sender RTL2 zeigt demnächst wieder die Sendung "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand". Vergangenes Jahr wurde die erste Staffel der Reality-Show gezeigt - gewonnen hat damals Kevin Pannewitz. 2020 waren unter anderem die Promis Melissa Damilia, Sandy Fähse und Georgina Fleur mit von der Partie.

Das Konzept der Sendung findet sich schon in deren Namen wieder: Ein Kampf um den Titel, der nächste Realitystar des Jahres. Und um 50.000 Euro Preisgeld oben drauf. Um sich Titel und Preisgeld zu schnappen, müssen die Kandidaten - in diesem Jahr sind beispielsweise die Realitystars Claudia Obert ("Claudias House of Love"), Prinz Frederic von Anhalt ("Die Burg"), Tim Kühnel ("Love Island") und Andrej Mangold ("Der Bachelor") mit dabei - sich gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Eine Mischung aus Sympathie und Können ist hier gefragt. Denn in verschiedenen Wettkämpfen, Spielen und Challenges können die Kandidaten sich an die Spitze spielen und sich gegebenenfalls vor einer Eliminierung schützen.

Denn jede Woche kommen zwei neue Teilnehmer, die zwei der "Alten" während der sogenannten "Stunde der Wahrheit" direkt von der südostasiatischen Insel, auf der das Spektakel statt findet, verweisen können. Die Unterkunft der Promis könnte schlichter kaum sein: In einer einfachen Bambushütte, der sogenannten "Sala" hausen alle Kandidaten unter ein und demselben Dach. Und um eventuelle Reibereien noch an zu heizen, steht im Konzept auch noch der Verzicht auf Luxus geschrieben. Durch Spiele können die Promis sich Komfort und Luxusartikel erspielen - aber auch genauso wieder verlieren. Wer Pech hat, muss dann vielleicht auch mal eine Zeit lang auf einen Kleiderschrank oder ein Bett zum Schlafen verzichten.

"Kampf der Realitystars" 2021: Cosimo Citiolo im Porträt

Auch Sänger und Autor Cosimo Citiolo ist in diesem Jahr bei "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" mit dabei im Rennen um Titel und Preisgeld. Den Unterhaltungskünstler kennt man vor allem aus seinen Auftritten bei der Talentshow "DSDS: Deutschland sucht den Superstar". Seit 2005 versuchte der heute 30-Jährige jährlich sein Glück dort - allerdings nie wirklich erfolgreich. Doch im Gedächtnis blieb Citiolo auf alle Fälle: Im Jahr 2011 gab er Jurorin Fernanda Brandao eine Autogrammkarte von Bushido - ihrem damaligen Ex-Freund. Ein Jahr vorher, 2010, brachte er seine erste Single auf den Markt: "Ketchup Mayo Sandwich". Ein Jahr später brachte er dann seine zweite Single auf den Markt: "Komm schon Baby zieh dich aus! / Electro Party" heraus.

Seitdem ist der Sänger immer wieder in verschiedenen TV-Formaten wie 2011 in "Die Super-Checker", 2011 in "Promi Big Brother" oder 2013 in "Köln 50667" zu sehen. Jetzt will der 30-jährige sein Glück bei RTL2 versuchen und der Realitystar von 2021 werden.