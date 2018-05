Countdown zur Hochzeit: Die Queen trifft Meghan Markles Mutter

vor 54 Min.

Meghan Markle und ihre Mutter, Doria Ragland, kommen am Cliveden House Hotel an, in dem Meghan die Nacht vor der Hochzeit mit Prinz Harry verbringen wird.

Der Countdown für die Hochzeit des Jahres läuft: Am Samstag heiraten Prinz Harry und Meghan Markle in Windsor. Der Newsticker zur Royal Wedding.

Das Wichtigste auf einen Blick: Der britische Prinz Harry (33) und die ehemalige US-Schauspielerin Meghan Markle (36) geben sich am Samstag (13 Uhr MESZ) auf Schloss Windsor das Jawort. Weil ihr herzkranker Vater nicht dabei sein kann, schreitet die Braut am Arm ihres künftigen Schwiegervaters Prinz Charles (69) zum Altar. Im Anschluss an den rund einstündigen Gottesdienst fährt das Brautpaar rund 25 Minuten lang in einer offenen Kutsche durch Windsor, eine Kleinstadt etwa 40 Kilometer östlich von London. Es werden weit mehr als 100.000 Schaulustige erwartet.

Unter den rund 600 Gästen in der St.-Georgs-Kapelle werden auch Königin Elizabeth II. (92) und ihr Mann Prinz Philip (96) sein, Meghans Mutter Doria Ragland (61) und einige ihrer früheren Schauspielkollegen aus der TV-Serie "Suits". Harrys Trauzeuge ist sein älterer Bruder Prinz William (35), Meghan hat keine Trauzeugin.

Freitag, 20 Uhr: Queen trifft Meghan Markles Mutter

Königin Elizabeth II. und ihr Ehemann Philip haben sich am Freitag zum ersten Mal mit Meghan Markles Mutter getroffen. Die 61-jährige Doria Ragland sei auf Schloss Windsor empfangen worden, teilte der Buckingham-Palast mit. Auch Meghan und Prinz Harry waren bei dem Treffen westlich von London anwesend.

Die Nacht vor der Hochzeit wollten Harry (33) und Meghan (36) in getrennten Hotels nahe Windsor verbringen. Meghan und ihre Mutter zeigten sich am frühen Abend den wartenden Journalisten, als sie das Cliveden House Hotel betraten. Prinz Harry schläft im Luxus-Hotel Coworth Park nahe der Pferderennbahn Ascot. Auch Prinz William, Harrys Trauzeuge, gönnt sich dort eine Übernachtung. Die Hotelanlagen liegen ungefähr 24 Kilometer voneinander entfernt.

19.15 Uhr: Überraschung in Windsor: Prinzen Harry und William begrüßen Besucher

Harry und William begrüßen Menschen, die im Vorfeld der Royal-Hochzeit vor Schloss Windsor stehen. Bild: Rob Pinney, London News Pictures via ZUMA/dpa

Die Prinzen Harry und William haben am frühen Freitagabend überraschend Besucher aus aller Welt in Windsor begrüßt. Die hinter den Absperrungen wartenden Menschen waren völlig aus dem Häuschen. Beide Prinzen waren bestens gelaunt, schüttelten viele Hände und unterhielten sich mit Erwachsenen und Kindern. Die Menge kreischte wie bei einem Popkonzert. Harry (33) heiratet am Samstag die ehemalige US-Schauspielerin Meghan Markle (36) in Windsor. Prinz William ist sein Trauzeuge.

16 Uhr: Prinz Charles führt Meghan zum Altar

Traumhochzeit gerettet: Meghan Markle (36) schreitet am Samstag am Arm ihres künftigen Schwiegervaters Prinz Charles zum Altar. Der 69-jährige Thronfolger springt für Thomas Markle ein. Meghans herzkranker Vater hatte seine Teilnahme für die Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry (33) kurzfristig abgesagt. Prinz Charles übernehme die Rolle auf Wunsch der ehemaligen US-Schauspielerin, teilte der Kensington-Palast am Freitag mit.

Auch Harrys 96 Jahre alter Großvater Prinz Philip nimmt nach Palastangaben an der Hochzeit teil. Der Ehemann der Queen hat kürzlich ein neues Hüftgelenk bekommen. Das Wetter spielt ebenfalls mit: Meteorologen sagten für die Hochzeit ideale Bedingungen voraus - bis zu 21 Grad bei einer leichten Brise.

