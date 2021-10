Infos zu "Couple Challenge" 2021: Sendetermine, Couples und mehr

"Couple Challenge" 2021 ist aktuell bei TV Now mit Staffel 2 zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund Sendetermine und Übertragung der Sendung.

Die " Couple Challenge" ist mit Staffel 2 zurück. Es treten insgesamt sieben Freunde- oder Pärchen-Couples an, um sich eine Gewinnsumme von bis zu 100.000 Euro zu erspielen. Bei jedem Spiel wird entweder Geld abgezogen, oder es können Beträge dazugewonnen werden. In den ersten Folgen treten die Kandidaten und Kandidatinnen noch gemeinsam an; im Finale müssen die verbliebenen drei Couples gegeneinander antreten.

Obwohl Teamarbeit gefragt wird, gibt es auch einen Modus, der Unruhe ins Spiel bringt: Die Nominierungszeremonie. Dabei müssen alle Couples ein anderes Mitstreiter-Paar bestimmen, das ihrer Meinung nach die Show verlassen muss. Die beiden Couples mit den meisten Stimmen müssen dann in die Exit-Challenge. Das Sieger-Paar darf weiter in der Sendung bleiben.

Start-Termin: Wann ist "Couple Challenge" 2021 bei TV Now zu sehen?

Folge 1 wurde am Donnerstag, 16. September 2021, bei TV Now ausgestrahlt. Die Show ist dann immer wöchentlich im TV bei dem Streamingservice zu sehen.

Sendetermine von "Couple Challenge" 2021, Staffel 2

In Staffel 2 von "Couple Challenge" 2021 werden insgesamt zehn Folgen zu sehen sein. Das hat TV Now bereits offiziell bekanntgegeben. Das Finale findet also am 18. November statt. Zur Sendezeit gibt es bisher keine genauen Infos. Da Staffel 2 vorerst nur auf TV Now zu sehen ist, kann es sein, dass die Verfügbarkeiten der Folgen etwas variieren. Hier sehen Sie den Überblick zu den Sendeterminen:

Folge Sendetermin Wochentag Sender Folge 1 16. September 2021 Donnerstag T V Now Folge 2 23. September 2021 Donnerstag TV Now Folge 3 30. September 2021 Donnerstag TV Now Folge 4 07. Oktober 2021 Donnerstag TV Now Folge 5 14. Oktober 2021 Donnerstag TV Now Folge 6 21. Oktober 2021 Donnerstag TV Now Folge 7 28. Oktober 2021 Donnerstag TV Now Folge 8 04. November 2021 Donnerstag TV Now Folge 9 11. November 2021 Donnerstag TV Now Finale 18. November 2021 Donnerstag TV Now

"Couple Challenge" 2021: Übertragung bei TV Now

Staffel 2 der "Couple Challenge" wird ab dem 16. September 2021 immer wöchentlich am Donnerstag bei TV Now im Stream zu sehen sein. Noch ist nicht klar, ob die zweite Staffel auch im Fernsehen zu sein sein wird. Um "Couple Challenge" zu streamen, brauchen Sie eine Premium-Mitgliedschaft von TV Now. Die Kosten liegen bei 4,99 Euro im Monat.

Die Kandidaten von "Couple Challenge" 2021 im Überblick:

Den Gewinnern der "Couple Challenge" 2021 winkt ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro - vorausgesetzt sie verlieren nicht zu viel Geld bei den Spielen. Bereits in Folge 1 geraten die Couples an ihre Grenzen: Sie werden dazu aufgefordert aus dem Helikopter springen. Hier sehen Sie den Überblick zu den Couples:

Pärchen-Couples:

Marco Cerullo & Christina Grass ("Bachelor in Paradise")

Cedric Beidinger & Gina Beckmann ("Big Brother")

Valdrina & Valdet Haziri (Influencer:in)

Couple Marlisa & Fabio de Pasquale ("Temptation Island")

Freunde-Couples:

Christin Okpara ("Are you the One?") & Walentina Doronina ("Are you the One? - Reality Stars in Love", "Ex on the Beach")

Julian Benz & Isi Glück (Partyschlagersänger:in am Ballermann)

Maria Lo Porto & Tim Rasch ("Köln 50667")

Im vergangenen Jahr haben sich Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen den Sieg erspielt und erhielten ein Preisgeld in Höhe von 65.000 Euro.

