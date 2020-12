vor 47 Min.

#CoupleChallenge: Sendetermine, Übertragung und die Spielregeln heute am 29.12.20

Das neue Format "#CoupleChallenge" ist heute bei TV NOW zu sehen. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Spielregeln haben wir hier für Sie.

Im neuen TV NOW-Original "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" treten seit Anfang Dezember insgesamt sieben Teams gegeneinander an - vier davon sind Pärchen, während drei Teams aus jeweils zwei guten Freunden bestehen. Auf die Gewinner der Show wartet im Finale ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. In diesem Artikel haben wir alle Infos zu Sendeterminen, Übertragung und den Spielregeln für Sie.

"#CoupleChallenge": Sendetermine und Übertragung

Die Übertragung von "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" findet seit dem 8. Dezember immer dienstags zunächst nur online hier auf dieser Seite über die Streaming-Plattform TV NOW statt. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Ausstrahlung im TV geben wird, ist bisher nicht bekannt. Die Sendetermine der insgesamt zehn Folgen der ersten Staffel von "#CoupleChallenge" finden Sie hier:

Folge Sendetermin Wo? 1 Di., 08.12.20 TV NOW 2 Di., 15.12.20 TV NOW 3 Di., 22.12.20 TV NOW 4 Di., 29.12.20 TV NOW 5 Di., 05.01.21 TV NOW 6 Di., 12.01.21 TV NOW 7 Di., 19.01.21 TV NOW 8 Di., 26.01.21 TV NOW 9 Di., 02.02.21 TV NOW Finale Di., 09.02.21 TV NOW

"#CoupleChallenge": Spielregeln im Überblick

Die sieben Teams treten zunächst gemeinsam in verschiedenen Challenges an und nur wenn es ihnen gelingt die Aufgabe zu meistern, sichern sie die Gewinnsumme von 100.000 Euro. Das bedeutet: Sollten sie als Gruppe scheitern, werden Beträge des Preisgeldes abgezogen - dies kann auch passieren, wenn nur ein einzelnes Couple einen Fehler macht. Darüber hinaus wird es in regelmäßigen Abständen eine Nominierungszeremonie geben, in der jedes Team ein anderes Couple nominieren darf. Die beiden Couples mit den meisten Stimmen treten daraufhin in einer Exit-Challenge gegeneinander an und der Verlierer muss die Show verlassen.

Bis zum Finale ist es demnach im Interesse der Spieler möglichst starke Paare im Spiel zu halten, da es darum geht die volle Gewinnsumme zu sichern. Im Finale ändern sich dann allerdings die Regeln: Die verbleibenden drei Teams treten nun gegeneinander an und kämpfen um das erspielte Preisgeld. Nur ein Team nimmt am Ende den Sieg mit nach Hause.

"#CoupleChallenge": Die Teilnehmer und Teams

Einige der Kandidaten kennt man bereits aus anderen Reailty Formaten - zwei Teilnehmer waren beispielsweise in der ersten Staffel der Dating-Show "Prince Charming" dabei. Das sind die Teams im Überblick:

Marcel Dähne und Lisa Weinberger

und Christina Dimitriou und Aleks Petrovic

und Siria Campanozzi und Davide Tolone

Daniele Negroni und Laura Steinert

Martin Angelo und Dominic Smith

und Anna Orlova und Tatiana Corrado Rahimkhan

und Rahimkhan Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen

