"Crash Bandicoot 4: It's About Time": Release in Kürze, Gameplay, Trailer

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint bald für die Playstation 4 und die Xbox One. Release, Gameplay, Trailer - alle Infos gibt es hier.

In wenigen Tagen erscheint mit "Crash Bandicoot 4: It's About Time" ein neuer Teil der Serie. Alle Infos zu Release und Gameplay sowie einen Trailer finden Sie hier.

Von Christian Gerngras

Mit "Crash Bandicoot 4: It's About Time" wird die Serie um den namensgebenden Beuteldachs "Crash Bandicoot" nach vielen Jahren fortgesetzt. Zwar hatte es Ableger der Serie in Form von Rennspielen sowie ein Remaster der drei alten Teile für die Playstation 4 gegeben, auf eine echte Fortsetzung haben Fans allerdings lange warten müssen. Hier haben wir alle Infos rund um Release und Gameplay für Sie. Außerdem finden Sie einen Trailer zum Spiel am Ende des Artikels.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time": Release

Jump 'n' Run "Crash Bandicoot 4: It's About Time" soll am 2. Oktober 2020 für die Playstation 4 und die Xbox One erscheinen. Eine Veröffentlichung für den PC wurde bisher nicht angekündigt.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time": Gameplay

Das Spielprinzip von "Crash Bandicoot" hat sich auch im neuesten Teil kaum verändert. In dem Jump 'n' Run gilt es Crash Bandicoot und seine Gefährtin Coco durch die Spielwelt zu lenken, indem man im richtigen Moment von Plattform zu Plattform springt und gegebenenfalls im Weg stehende Gegner unschädlich macht.

Man blickt in der Third-Person-Perspektive auf die Spielfigur und hat in den meisten Bereichen des Spiels volle Bewegungsfreiheit. Allerdings wird das Spiel stellenweise auch zum "Sidescroller", was bedeutet, dass man die Szene von der Seite sieht und die Figur nur nach links, rechts, oben und unten bewegen kann. Das Element der Tiefe fällt dann weg. Neu sind außerdem Masken, die den Hauptcharakteren spezielle Fähigkeiten verleihen. Beispielsweise macht es eine Maske möglich die Zeit zu verlangsamen.

Trailer zu "Crash Bandicoot 4: It's About Time"

Mit der Ankündigung des Spiels am 22. Juni wurde auch ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen:

