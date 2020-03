vor 30 Min.

"Crazy Ex-Girlfriend", Staffel 4: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Mitte März startet auf Netflix die vierte und letzte Staffel von "Crazy Ex-Girlfriend". Wann der genaue Start ist, wie viele Folgen die Serie hat, was die Handlung ist, lesen Sie in unserer Übersicht.

Im März ist es so weit: Die amerikanische Musical-Serie "Crazy Ex-Girlfriend" kehrt mit Staffel 4 auf Netflix zurück. Doch um was geht es in der Serie? Und wann ist der genaue Start? Das erfahren Sie in unserer Übersicht.

"Crazy Ex-Girlfriend": Wann ist der genaue Start bei Netflix?

Netflix hat den Start der Serie für den Freitag, 13 . März 2020 , angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "Crazy Ex-Girlfriend"?

Rebecca Bunch (Rachel Bloom) ist single, die sich noch immer nach ihrem "langjährigen Seelenverwandten" Josh sehnt. Sie lebt als erfolgreiche Anwältin in New York City, befindet sich aber in einer Sinnkrise. Zufällig trifft sie Josh, der ihr mitteilt, dass er nach West Covina, Kalifornien, ziehen wird. Daraufhin bricht sie ihre Zelte in New York ab und zieht Josh hinterher. In Staffel 4 befindet sie sich anfangs im Gefängnis.

Jede Episode enthält zwei oder drei Songs. Diese sind meist Ausgeburten von Rebeccas Fantasie und werden in der Regel durch Rebecca oder eine Figur, die eine direkte Interaktion mit ihr hat, gesungen.

"Crazy Ex-Girlfriend" bei Netflix: Die Folgen von Staffel 4

Staffel 4 hat 18 Folgen. Die Titel der einzelnen Episoden sind schon bekannt:

Ich will hier sein Ich bin beschämt Ich bin auf meinem eigenen Pfad Ich mache die verlorene Zeit wieder gut Ich freue mich so für dich Ich sehe dich Ich werde dir helfen Ich bin nicht mehr die Person, die ich mal war Ich brauche Ausgleich Mit dir kann ich arbeiten Ich bin fast über dich hinweg Ich brauch ’ne Pause Ich muss hier raus Ich finde mein Glück Ich suche meine Lieblingsfeindin Ich habe heute ein Date Ich bin verliebt Ja, wir singen wirklich selbst: Das Crazy Ex-Girlfriend Konzert Special

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Crazy Ex-Girlfriend"?

Neben der Hauptdarstellerin Rachel Bloom sind noch folgende Schauspieler bei der Serie beteiligt:

Rebecca Bunch: Rachel Bloom

Joshua Chan: Vincent Rodriguez III

Greg Serrano: Santino Fontana

Paula Proctor: Donna Lynne Champlin

Darryl Whitefeather: Pete Gardner

Heather Davis: Vella Lovell

Valencia Perez: Gabrielle Ruiz

Josh Wilson: David Hull

"Crazy Ex-Girlfriend": Der Trailer zur Netflix-Serie

