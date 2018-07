"Curvy Supermodel 2018": Die ersten Kandidatinnen stehen fest

Nelson Mandela wurde am 18. Juli 1918 in einem Dorf in Südafrika geboren. Heute wäre der Nobelpreisträger und Anti-Apartheids-Kämpfer 100 Jahre alt geworden.

Jahrhundert-Finsternis

Mondfinsternis 2018: Wann ist der Blutmond in Deutschland zu sehen?

Am 27. Juli kann man bei entsprechender Witterung in Deutschland eine Mondfinsternis beobachten. Was genau sieht man da? Und was ist ein Blutmond?