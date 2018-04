DSDS 2018: Jury im Überblick

vor 56 Min.

Neue Staffel, neue Jury: "Deutschland sucht den Superstar" 2018 läuft zurzeit bei RTL. Wer sind die neuen Gesichter um Dieter Bohlen? Alle News hier.

Bei "Deutschland sucht den Superstar" 2018 wurde die Jury fast komplett erneuert. Dauerjuror Dieter Bohlen ist natürlich wie immer mit dabei. Doch in diesem Jahr hat er gleich drei neue Kollegen an seiner Seite. Wir stellen sie in unserer Übersicht vor.

"DSDS" 2018: (Fast) neue Jury für die neue Staffel

Dieter Bohlen

Mit Modern Talking wurde Dieter Bohlen in den 1980er Jahren selbst zum Superstar - seit 2002 sucht er als Juror bei DSDS andere Talente und ist dabei für seine raue Art bekannt. Er ist aber auch immer wieder in anderen TV-Sendungen zu sehen. Nach wie vor ist er als Musik-Produzent sowie Songwriter erfolgreich. Für die neue DSDS-Staffel hat sich Bohlen vorgenommen, einen echten Star zu finden. "Ich würde am liebsten so jemanden wie Ed Sheeran haben", zitiert ihn Sender RTL. "Mega Stimme, sieht zwar aus wie ein Kasten Knete, aber schreibt die geilsten Nummern des Jahrtausends."

Mousse T.

Der zweite Mann in der DSDS-Jury 2018 ist dieses Jahr Mousse T. Der 51-Jährige ist international als Produzent und DJ erfolgreich. Als Remixer hatte er Kontakt zu vielen Größen des Musikgeschäfts, darunter Michael Jackson, Missy Elliot, Timbaland, Backstreet Boys, Gloria Estefan, Simply Red und Moloko.

Mit der Single "Horny '98" hatte er seinen Durchbruch. Er schrieb außerdem Tom Jones' Erfolgshit "Sex Bomb". So erlangte Mousse T. Anerkennung als Songwriter und Musikproduzent. 1998 war er der erste Europäer, der bei den Grammys in der Kategorie "Best Remixed Recording" nominiert wurde.

Mousse T. bei der Verleihung des Deutschen Musikautorenpreises am 24.05.2012 in Berlin. Bild: Britta Pedersen (dpa Archivbild)

Carolin Niemczyk

Die vierte im Bunde bei der DSDS-Jury ist in der 15. Staffel die Sängerin Carolin Niemczyk. Die 27-Jährige ist eine Hälfte der Elektropop-Band "Glasperlenspiel", die andere Hälfte ist ihr Lebensgefährte Daniel Grunenberg. Das Duo schreibt und produziert seit der Debutsingle "Echt" 2011 nicht nur für sich, sondern auch für andere Musiker.

Dafür haben Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg bereits acht Goldene und drei Platin-Schallplatten sowie zahlreiche andere Auszeichnungen erhalten. Ihr Hit "Geiles Leben" erhielt Doppelplatin für über 800.000 verkaufte Einheiten, hielt sich über ein Jahr in den Deutschen Top 100 und wurde 100 Millionen mal bei Youtube geklickt.

Carolin Niemczyk bei einem Konzert ihrer Band "Glasperlenspiel" im Ulmer Roxy im März 2016. Bild: Alexander Kaya (Archivbild)

Ella Endlich

Ella Endlich ist Musical-, Pop und Schlagersängerin. Die heute 33-Jährige unterzeichnete bereits mit 14 Jahren ihren ersten Plattenvertrag und steht seitdem auf der Bühne. Jetzt soll die Sängerin die Talente bei "Deutschland sucht den Superstar" unterstützen.

Die neue DSDS-Jurorin kennt sich mit großen Bühnen gut aus: Nach einem Diplom an der Bayerischen Theaterakademie war sie in Hauptrollen in Grease, Phantom der Oper, Wicked, Moulin Rouge und in vielen weiteren Musical-und Theaterproduktionen zu sehen. Auch Fans der Pop-Musik dürfte der Name Ella Endlich ein Begriff sein: 2009 landete sie mit dem Titel "Küss mich, halt mich, lieb mich" ihren bis dahin größten Hit, für den sie mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde.

Ella Endlich hat reichlich Musical-Erfahrung. Bild: Jörg Carstensen (dpa Archivbild)

