"DSDS" 2019: Das Recall-Finale - Wer zieht in die Live-Motto-Shows ein?

Ankunft der Kandidaten von DSDS 2019 am dritten Set des Auslands-Recalls am Jungle River im Khao Sok Nationalpark.

Heute wird es spannend bei "DSDS": Das Recall-Finale steht an. In Duellen treten die Kandidaten gegeneinander an. Wer gegen wen? Welche Lieder werden gesungen? Alle Infos hier.

Die schöne Zeit im paradiesischen Thailand findet nun auch für die letzten Kandidaten von "Deutschland sucht den Superstar 2019" ein Ende. Doch nicht für alle von ihnen endet damit auch die Zeit bei "DSDS": Acht der verbliebenen 16 Kandidaten ziehen in die Live-Motto-Shows ein. Dafür müssen sie sich jeweils gegen ihre Duett-Partner durchsetzen und die Jury von sich überzeugen. Heute findet das Recall-Finale in der Phang Nga Bucht in Thailand statt.

"DSDS" 2019: Vocal Coach Prince Damien greift durch

"Der Konkurrenzkampf ist angekommen", meint Vocal-Coach Prince Damien. Er weiß, wie sehr sich jeder seiner Schützlinge den Einzug in die nächste Runde wünscht. Umso weniger Verständnis hat der Coach, wenn Kandidaten ihren Text nicht beherrschen: Als Sven Schlegler bei den Proben mehrfach Schwierigkeiten mit dem Text hat, schmeißt Prince Damien ihn kurzerhand raus. "Du willst Superstar werden und hast nicht den Text drauf? Das geht gar nicht!", so die harten Worte des Vocal-Coachs. Auch Duell-Gegner Daniel Böhme reagiert betroffen: "Ich hab echt Angst, dass durch die Textpatzer, die Sven mitbringt, einfach auch das Gefühl verloren geht im Song." Ob Sven Schlegler den Text von James Arthurs "Impossible" noch in den Griff bekommt, erfahren Zuschauer heute Abend im Recall-Finale von "DSDS" 2019.

"DSDS" 2019: Das sind die Duelle und Songs

Wer behält die Nerven? Wen wählt die Jury aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo in die Live-Motto-Shows?

Jonas Weisser (17) Schüler aus Villingendorf, Silvan Seehaase (26) Sport- und Fitnessberater aus Ammersbek singen „Feuerwerk“ von Wincent Weiss

Joaquin Parraguez (20) Musiker aus Rees und Nick Ferretti (29) Musiker aus Palma de Mallorca (Spanien) singen „Just The Two Of Us” von Bill Withers

Clarissa Schöppe (19) Abiturientin aus Buckow und Angelina Mazzamurro (21) Friseurin aus Erwitte singen „One and Only" von Adele

Sven Schlegler (23) Abfüller aus Altrip und Daniel Böhme (25) Studienabsolvent aus Hamburg singen „Impossible“ von James Arthur

Taylor Luc Jacobs (23) Musiker bei Kiel und Momo Chahine (22) Auszubildener aus Herne singen „Keine ist wie du" von Gregor Meyle

Antonia „Toni” Komljen (21) Barkeeperin aus Hamburg und Natali Vrtkovska (23) Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Neustadt singen „Come On Over“ von Christina Aguilera

Joana Kesenci (17) Schülerin aus Gronau und Alicia-Awa Beissert (21) Studentin aus Bochum singen „Clown" von Emeli Sandé

Davin Herbrüggen (20) Altenpfleger aus Oberhausen und Lukas Kepser (24) Student aus Kranenburg singen „Chasing Cars" von Snow Patrol

"Deutschland sucht den Superstar" 2019 live im TV und Stream oder in der Wiederholung sehen

"Deutschland sucht den Superstar" 2019 läuft immer samstags um 20.15 Uhr bei RTL im TV. Neben dem kostenpflichtigen Dienst "TV Now Plus" kann man die Sendung online auch über das kostenlose "TV Now" sehen. Darüber lässt sich zwar kein Live-Stream sehen, dafür können aber später ganze Folgen als Wiederholung angesehen werden. "DSDS" als Wiederholung im TV läuft unter anderem am Sonntag.

Mehr Infos zu den Jurymitgliedern um Dieter Bohlen lesen Sie hier: "Deutschland sucht den Superstar" 2019: Die Jury

