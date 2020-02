vor 1 Min.

DSDS 2020: Die Sendetermine im Überblick - Wann läuft Folge 10?

Seit Januar laufen die Castings von DSDS 2020 - am Dienstag geht es mit Folge 10 weiter. Alle Sendetermine von "Deutschland sucht den Superstar" im Überblick.

DSDS 2020: Für Dieter Bohlen war Folge 9 ein Jubiläum - er feierte als Jury Mitglied der ersten Stunde seine 500. Casting-Folge. Nach wie vor denkt der Pop-Titan nicht ans aufhören. Welche Kandidaten zum Casting angetreten sind und wer es in die nächste Runde geschafft hat, erfahren Sie in unserem Nachbericht: DSDS, Folge 9: Wer ist raus? Wer ist weiter? Die Kandidaten am 1.2.20.

Die besten 26 Kandidaten können dann im späteren Auslandscasting versuchen, die Jury von sich zu überzeugen. Das strenge Wertungsgericht besteht bei "Deutschland sucht den Superstar" auch 2020 wieder aus Pietro Lombardi, Oana Nechiti, Xavier Naidoo - und natürlich Dieter Bohlen.

Wann ist DSDS 2020 im TV gestartet? Wann findet das Finale statt? Lesen Sie hier die Antworten. Außerdem erhalten Sie hier die Sendetermine im Überblick.

Das sind die Sendetermine: TV-Termine von DSDS 2020 im Überblick

Staffel 17 ist am 4.1.2020 gestartet. RTL zeigt DSDS 2020 dann immer samstags und dienstags live im TV und im Stream bei TV Now. Für den Streaming-Dienst gibt es eine Premium-Mitgliedschaft, die 4,99 Euro im Monat kostet.

Hält sich RTL an die geplanten Termine, wird DSDS 2020 an diesen Tagen ausgestrahlt:

Samstag, 4.1.2020, um 20.15 Uhr bei RTL

Dienstag, 7.1.2020 um 20.15 Uhr bei RTL

Samstag, 11.1.2020 um 20.15 Uhr bei RTL

Dienstag, 14.1.2020, um 20.15 Uhr bei RTL

Samstag, 18.1.2020, um 20.15 Uhr bei RTL

Dienstag, 21.1.2020, um 20.15 Uhr bei RTL

Samstag, 25.1.2020, um 20.15 Uhr bei RTL

Dienstag, 28.1.2020, um 20.15 Uhr bei RTL

Samstag, 1.2.2020, um 20. 15 Uhr bei RTL

Dienstag, 4.2.2020, um 20.15 Uhr bei RTL

Die weiteren Sendetermine werden hier regelmäßig aktualisiert.

RTL-Sendetermine: Wann kommen die Live-Shows? Wann läuft das Finale von DSDS 2020?

DSDS startet 2020 in Staffel 17. Staffel 16 ist ebenfalls Anfang Januar gestartet und endete am 27. April 2019. Auch die neue Staffel 2020 dürfte eine ähnlich lange Laufzeit haben. Die letzten zehn Folgen werden jeweils als Live-Show übertragen.

DSDS 2020 kommt ab dem 4.1.2020 abwechselnd samstags und dienstags im TV auf RTL. (AZ)

