DSDS 2020: Die heutigen Kandidaten am 7.3.2020 - Folge 18

Heute am 7.3.20 müssen die Kandidaten bei DSDS 2020 im letzten Recall vor den Live-Shows beweisen was sie können. Alle Infos zur Sendung hier in der Vorschau.

Heute Abend liegt dasSchicksal der Kandidaten bei DSDS 2020 zum letzten Mal allein in der Hand der Jury. In "Recall - Die Entscheidung" geht es um den Einzug in die Live-Shows, die am kommenden Samstag starten werden. Welcher Kandidat kann die Jury überzeugen? Für wen ist so kurz vor dem Ziel die Reise zu Ende? Alle Infos zu Folge 18 am 7.3.2020 lesen Sie hier in unserer Vorschau.

DSDS 2020: Die Kandidaten bei "Recall - Die Entscheidung" heute am 7.3.20: Vorschau zu Folge 18

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Folge 18 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am 7.3.2020, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten im finalen Recall vor den Live-Shows:

Chiara D’Amico (18) aus Frankfurt

Nicole Frolov (16) aus Rietberg

(16) aus Lorna Hysa (27) aus Tirana ( Albanien )

(27) aus ( ) Ramon Kaselowsky (26) aus Zschernitz

(26) aus Zschernitz Lydia Kelovitz (29) aus St. Egyden a. Steinfeld ( Österreich )

a. Steinfeld ( ) Marcio Pereira Conrado (25) aus Baden ( Schweiz )

Conrado (25) aus Baden ( ) Tamara Lara Pérez (20) aus Hedingen ( Schweiz )

(20) aus Hedingen ( ) Ricardo Rodrigues (21) aus Basel ( Schweiz )

(21) aus ( ) Manolito Schwarz (27) aus Münster

(27) aus Joshua Tappe (25) aus Holzminden

(25) aus Paulina Wagner (22) aus Köln

Bei "Recall - Die Entscheidung" treten die Kandidaten wieder in Gruppen vor die Jury. Lorna Hysa, Nicole Frolov und Chiara D’Amico singen "It Must Have Been Love" von Roxette. Manolito Schwarz, Joshua Tappe und Ricardo Rodrigues wollen die Jury, mit "Too Close" von Alex Clare überzeugen. Lydia Kelovitz, Tamara Lara Pérez und Paulina Wagner performen "Ich bin ich" von Rosenstolz. Als letztes treten noch Marcio Pereira Conrado und Ramon Kaselowsky als Duo vor die Jury und singen "No Matter What" von Boyzone.

Nach dieser ersten Runde wählt die Jury vier Kandidaten aus, die sicher in den Live-Shows sind. Die übrigen Sieben bekommen fünf Stunden Zeit, um jeweils einen Song einzustudieren. Nur wer mit seiner Solo-Performance überzeugt, hat die Chance einen der letzten Plätze in den Live-Shows zu ergattern.

