DSDS 2020, Folge 11: Kandidaten am 8.2.20 - Nachbericht

DSDS 2020 ging gestern am 8.2.20 mit Folge 11 in die nächste Runde. Welche Kandidaten es in den Recall geschafft haben, erfahren Sie in unserem Nachbericht.

Die Suche nach Deutschlands neuem Superstar ging auch am gestrigen Samstag, 8.2.20, auf RTL weiter. Welche Kandidaten konnten die DSDS-Jury um Dieter Bohlen in Folge 11 von sich und ihrer Stimme überzeugen?

Wir präsentieren Ihnen die Kandidaten der gestrigen Sendung vom 8.2.2020 in unserem Nachbericht.

DSDS 2020, Folge 11: Diese Kandidaten schafften es gestern am 8.2.20 eine Runde weiter

Isabell Heck (24) aus Köln

Die 24-Jährige ist bei DSDS keine Unbekannte: 2014 hat die Hochzeitssängerin bereits an der Castingshow teilgenommen und ist dabei auch in den Deutschland-Recall gekommen. Da ihr damaliger Freund mit ihrer Teilnahme nicht einverstanden war, beschloss Isabell, freiwillig auszusteigen. Jetzt will sie es erneut versuchen. "Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich zeigen will und ich weiß, wie und wo ich im Leben stehe. Ich bin niemand, der ausruht, wenn er etwas in den Schoß gelegt bekommt und möchte, dass man sieht, dass ich dafür arbeite!", gibt sich die 24-Jährige selbstbewusst.

Camelia Bagherian (21) aus Bonn

Die 21-Jährige Camelia Bagherian will später mal in England leben, wo sie viele Freunde hat. Sie schreibt eigene Songs und verbringt den Großteil ihrer Zeit daher im Tonstudio. Auftritte vor Publikum hatte sie bislang kaum. Wenn die Studentin nicht gerade mit der Musik beschäftigt ist, ist sie gerne kreativ: Sie zeichnet und fotografiert, spielt mehrere Instrumente und ist in den sozialen Medien aktiv: "Ich bin ein Laberkopf und versuche, immer positiv zu sein."

Vanissa Toufeili (23) aus Spreitenbach (Schweiz)

Die Schweizerin konnte schon so einiges an Bühnenerfahrung sammeln. Da sie auf blonde Männer steht, hat sich die 23-Jährige bei ihrer Jury-Wahl für Dieter Bohlen entschieden. "Ich bin bei DSDS, weil ich eine sehr gute Stimme habe – und dazu noch Charisma! Dieter Bohlens Meinung ist mir daher am wichtigsten", gibt sich die Schweizerin hoffnungsvoll.

Ben Arslan (28) aus Wien (Österreich)

Der 29-jährige Ben war auf einem Jazz-Konservatorium und hat dort gelernt Schlagzeug zu spielen. Das künstlerische Talent hat er vor allem von seiner Oma geerbt, die eine berühmte Malerin in Ungarn war. Sein Geld verdient er mit Straßenmusik und hat außerdem ein paar Singles mit dem Keyboarder von Falko aufgenommen, die in Kürze veröffentlicht werden sollen. Sein Lebensmotto: "Live fast, die old!"

Nataly Fechter (26) aus Prinzendorf bei St. Pölten (Österreich)

Nataly hat 13 Jahre lang Ballett getanzt, war Eiskunstläuferin, spielte Klavier und singt nun. Mit ihrem Gesangstalent ist sie so erfolgreich, dass sie neben ihrem Hauptjob in einer Versicherung regelmäßig Konzerte in ihrem Umkreis gibt. Mit 17 Jahren nahm sie schon erfolgreich an einer Casting-Sendung teil. Jetzt will sie es noch mal bei DSDS versuchen. "Meine musikalischen Talente habe ich eher von meiner Mutter, sie war wie ich auch Ballett-Tänzerin", so die 26-Jährige.

Anima Kanzi (17) aus Köln

Die 17-Jährige spricht fünf Sprachen, darunter auch Linabo und Kisuaheli. Seit der fünften Klasse hat die Abiturientin im Schulchor gesungen und ist nun ehrgeizig genug, bei DSDS ganz weit zu kommen. "Ich singe, seitdem ich denken kann", ist sich Anima ihres Gesangstalents sicher.

Leoni Baltz (21) aus Pinneberg

Die 21-Jährige ist von oben bis unten tätowiert, hat ein "Barbie"-Faible und sich sogar eine "Barbie"-Kette um den Hals gestochen. Sie hängt am liebsten mit ihrer Girls-Gang, den "Secret Dolls" ab. Leoni hat sich gut auf ihren Casting-Auftritt vorbereitet, weil sie sich nicht blamieren will. Bisher hat sie sich geschämt, vor Leuten zu singen, aber bei der aktuellen Jury konnte sie nicht widerstehen: "Immer, wenn mir was Verrücktes einfällt, schreibe ich das auf. Ein Wunsch von mir war es daher, einmal zu DSDS zugehen, weil ich dachte: Die Jury ist perfekt!"

Nachbericht: Diese Kandidaten haben es in Folge 11 von DSDS nicht geschafft

Youness El Fedyly (20) aus Ludwigshafen

Der 20-jährige Youness ist Elektriker und Hobbyheimwerker - mit seinem Fahrrad und einem selbst gebastelten Anhänger ist er sogar schon nach Holland geradelt. Musik ist seine Leidenschaft, für einen großen Auftritt vor Publikum hat es bislang aber noch nicht gereicht. Immerhin - in einer Karaokebar konnte er bei den Anwesenden schon für Begeisterung sorgen: "Ich bin ein offener Kerl und kann auf Leute zugehen. Manchmal bin ich aber schon ein kleiner Chaot."

Hozan Yousef (23) aus Salzgitter

Hozan erscheint beim heutigen Casting mit seiner kompletten Clique im Studio und möchte den Laden richtig aufmischen: "Es wird wild!", gibt er direkt seine Stoßrichtung vor. Der 23-Jährige boxt seit 12 Jahren in einem Verein und tobt sich dort gerne sportlich aus. "Früher habe ich meine Gegner im Ring gejagt, heute jage ich den Recall-Zettel."

Akif Sarac (21) aus Berlin

Der 21-jährige Akif wollte eigentlich Profifußballer werden, was aber leider nicht geklappt hat. Darüber hinaus träumt er von einer Karriere als Schauspieler und hat sich an mehreren Schauspielschulen beworben – bisher leider ohne Erfolg. Neben seinem Faible für Musik und Gesang schreibt Akif gerne Gedichte. Er verehrt Michael Jackson und performte deshalb im Casting "Man In The Mirror".

Lorena Larissa Köberl (24) aus Admont (Österreich)

Lorena hat eine Musicalausbildung in London absolviert und möchte jetzt bei DSDS durchstarten. Seit neun Jahren ist Larissa bereits mit ihrem Freund zusammen, wohnt teilweise aber noch bei ihren Eltern. Die 24-Jährige glaubt, dass sie am besten bei Dieter Bohlen ankommt und wollte die Jury mit dem Song "I Can’t Go Back" von Samantha Barks aus dem Musical "Pretty Woman" begeistern.

Valentin Denis Radut (16) aus Düren

Valentin Denis lebt in Rumänien bei seinen Großeltern, weil er dort noch die Schule beenden möchte. Nach der Schule möchte er nach Deutschland gehen, um hier Abitur zu machen und zu studieren. Deutsch hat er vor allem durch den Mann seiner Mutter gelernt, er spricht mittlerweile fast perfekt. Der erst 16-Jährige präsentiert sein Gesangstalent unter anderem auf seinem Instagram-Channel.

Folge 11 von DSDS 2020 lief gestern am Samstag, 8.2.20, um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

