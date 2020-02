18:34 Uhr

DSDS 2020, Folge 17 heute: Kandidaten und Duette am 29.02.20

DSDS 2020: In Folge 17 heute am 29.02.20 findet das Auslandsrecall-Finale statt. Mehr zu den Kandidaten und Liedern lesen Sie hier in der Vorschau.

DSDS 2020 läuft heute am 29.02.20 mit Folge 17 auf RTL. 18 Kandidaten sind noch im Rennen und dürfen ihr Domizil in Kapstadt beziehen. Die Unterkunft ist alles andere als luxuriös: In Campingwägen müssen sich die Kandidaten auf ihre Auftritte vorbereiten. Diese finden heute Abend ab 20.15 Uhr in Duetten statt. Beim Auslandsrecall-Finale dürfen die Kandidaten in einem der ältesten Weingüter Südafrikas performen. Mehr zu den heutigen Liedern lesen Sie hier in der Vorschau.

DSDS 2020: Kandidaten heute am 29.02.20 - Vorschau auf Folge 17

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 17 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft heute am Samstag, 29.02.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge:

Kathrin "Katja" Bibert, Joshua Tappe : "Love Someone", Lukas Graham

: "Love Someone", Lukas Graham Lorna Hysa, Lydia Kelovitz: "Fighter", Christina Aguilera

Kevin Amendola , Kristina Shloma: "Bleeding Love", Leona Lewis

, Kristina Shloma: "Bleeding Love", Leona Lewis Manolito Schwarz, Nicole Frolov : "Stand Up For Love", Destiny's Child

: "Stand Up For Love", Kevin Jenewein , Isabell Heck : "Broken Strings", James Morrison feat. Nelly Furtado

, : "Broken Strings", feat. Nataly Fechter , Raphael Goldmann : "Auf das, was da noch kommt", Lotte & Max Giesinger

, : "Auf das, was da noch kommt", Lotte & Ramon Kaselowsky , Paulina Wagner : "My Girl", The Temptations

, : "My Girl", The Temptations Tamara Lara Pérez , Ricardo Rodrigues : "Dancing With A Stranger", Sam Smith & Normani

, : "Dancing With A Stranger", & Normani Marcio Pereira Conrado, Chiara D'Amico: "Say Something", A Great Big World & Christina Aguilera

