vor 47 Min.

DSDS 2020, Folge 19: Kandidaten der Live-Show heute am 14.3.2020

DSDS 2020: Heute am 14.3.2020 steht die erste Live-Show an. Hier eine Vorschau zu Folge 19.

Bei DSDS 2020 startet heute am Samstagabend mit Folge 19 die erste Live-Show. Hier in unserer Vorschau sehen Sie alle Kandidaten und Lieder heute am 14.3.20.

Bei " Deutschland sucht den Superstar" starten ab dem heutigen Samstag, 14.03.20, die Live-Shows. Die Top 7-Kandidaten müssen dabei in insgesamt vier Liveshows auf der großen DSDS-Bühne zeigen, dass sie das Zeug zum Superstar haben. Welcher Kandidat die Show am Ende jeder Sendung verlassen muss, entscheiden die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting. In diesem Jahr hat aber auch die Jury einen Einfluss darauf, wer es in die nächste Live-Show schafft: Jeder Juror hat eine goldene CD auf dem Pult, die einen Stimmanteil von fünf Prozent symbolisiert. Wenn der Juror findet, dass ein Auftritt besonders gut war, kann er demjenigen seine goldene CD überreichen und die Prozente werden dem Votingergebnis der Zuschauer hinzugerechnet. Alexander Klaws, DSDS-Sieger und Musical-Star, wird die Liveshows moderieren.

Hier finden Sie eine Vorschau auf die erste Live-Show von DSDS 2020 am Samstag, 14.03.2020.

DSDS 2020, Vorschau auf Folge 19 : Kandidaten der ersten Live-Show am 14.03.2020

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 19 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am Samstag, 14.03.2020, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge:

Ricardo Rodrigues (21) Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel, Schweiz: "There’s Nothing Holding Me Back", Shawn Mendes

Paulina Wagner (22) Studentin aus Köln: "Hundert Prozent", Helene Fischer

Marcio Pereira Conrado (25) Promoter aus Glarus, Schweiz: "7 Years", Lukas Graham

Chiara Damico (18) Schülerin aus Frankfurt: "In Your Eyes", Robin Schulz feat. Alida

Joshua Tappe (25) Kundenberater aus Holzminden: "Sex On Fire", Kings Of Leon

Lydia Kelovitz (29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl am Steinfeld in Österreich: "Like A Prayer", Madonna

Ramon Kaselowsky (26) Gebäudereiniger aus Zschernitz: "Mandy" in der Version von Karel Gott

"Deutschland sucht den Superstar" 2020: Hier alle Infos rund um Staffel 15 von DSDS im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Jury

Wer sind die Juroren? Hier stellen wir die Jury von DSDS 2020 vor.

Übertragung

So sehen Sie DSDS live im TV und Stream.

Nächste Folge

Das sind alle Sendetermine von DSDS 2020.

Weitere Neuigkeiten

In unserem Blog lesen Sie immer aktuelle News zu DSDS 2020 und hier haben wir alle DSDS-Infos nochmal zusammengefasst. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen