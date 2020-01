vor 53 Min.

DSDS 2020, Folge 2: Die Kandidaten heute am 7.1.20

Heute am 7.1.20 strahlt RTL das zweite Casting von DSDS 2020 aus. Wir stellen Ihnen die Kandidaten von Folge 2 bereits vorab in unserer Vorschau vor.

Seit Samstag macht sich RTL mit " DSDS 2020" wieder auf die Suche nach einem Superstar. In diesem Jahr machten sich dies die altbekannten Jurymitglieder aus der vergangenen Staffel, Pietro Lombardi, Xavier Naidoo, Oana Nechiti und Dieter Bohlen zur Aufgabe.

DSDS 2020 heute: Das sind die Kandidaten in Folge 2, 7.1.20

Philippe Böhm (28) aus Mannheim

Phillippe Böhm ist ein Multitalent: Er spielt Gitarre, nimmt Gesangsunterricht und spielt mit zwei Frauen in einer Band. Zusammen aufgetreten, sind sie aber noch nicht. Sein zweites Hobby ist Boule spielen. Darin hat er auch schon die Landesmeisterschaften gewonnen. Philippe möchte eine Ausbildung im sozialen Bereich machen. Bis vor Kurzem hat er in einer WG gewohnt, lebt jetzt aber glücklich allein. In seiner Freizeit geht Philippe außerdem gerne ins Kino oder mit Freunden in Restaurants und Bars.

Aylin Ürkmez (26) aus Neuenkirchen

Die Lehramtsstudentin lebt unter der Woche in Paderborn und fährt am Wochenende aufs Land zu ihren Eltern. Nebenher tritt sie als Sängerin bei Hochzeiten und Geburtstagen auf. Weil sie keine Noten lesen kann, spielt sie bis heute kein Instrument, obwohl sie es mal mit Klavier versucht hat. Sie beschreibt sich selbst als offen und belastbar, weswegen der Lehrerberuf auch gut zu ihr passt. Außerdem will Aylin mit ihrem Job Kindern zu einem besseren Start ins Leben verhelfen. Daher hat sie sich für Lehramt für Haupt- und Realschule entschieden. Neben ihrem früh entdeckten Gesangstalent ist Reisen ihre große Leidenschaft. Dafür jobbt sie neben dem Lehramts-Studium bei Mc Donalds.

Kevin Anheier (27) aus Koblenz

Kevin ist sehr schüchtern und taut auch nicht so richtig auf. Seine Challenge ist es, vor Fremden und vor der Kamera so schrill und lustig zu werden wie privat. Er ist sehr aktiv auf TikTok und veröffentlicht hier lustige und zum Teil skurrile Videos. Er ist schon lange mit seinem Freund zusammen, durch ihn hat er sich getraut auch mal vor anderen Leuten zu singen. 2014 waren sie zusammen beim Supertalent. Sein Freund hat Klavier gespielt und Kevin hat gesungen.

Flavio Martins (28) aus Bamberg

Flavio arbeitet im Marketing eines Musikhauses mit dem Schwerpunkt Social Media. Er spielt Gitarre und Klavier und hat eine eigene Band. Sie covern aktuelle Radiosongs, machen Reggae Musik und haben zahlreiche Auftritte - z.B. auf Festen oder Events. Flavio engagiert sich ehrenamtlich im portugiesischen Verein. Dort arbeiten auch seine Eltern. Flavio liebt Sport, spielt Fußball, Golf und schwimmt. Gaming seine zweite Leidenschaft.

Ricardo Rodrigues (21) aus Basel

Mit dem Gesang begann Ricardo im Alter von acht Jahren. Ricardo ist sehr aktiv auf YouTube und in Social Media. Bei Instagram zählt er 2000, bei TikTok 45.000 Follower. Dort postet er vor allem Gesangs- aber auch Comedy-Videos. Vor zwei Jahren hat Jessie J. bei Instagram zu einer Challenge aufgerufen. Ricardo hat zu einem ihrer Songs einen eigenen Text geschrieben und ein Video davon unter den entsprechenden # gepostet. Jessie J. hat sein Video daraufhin in ihrer Story repostet. Darauf ist Ricardo sehr stolz. Momentan macht der Single eine Ausbildung zum Erzieher. Sein Hobby ist der Tanz. Er besucht eine Tanzschule; als Portugiese liegen ihm vor allem Latinorhythmen - er tanzt aber auch gerne HipHop.

Marta Hawrot (26) aus Duisburg

Marta ist vor zwei Jahren zu ihrem Freund nach Deutschland gezogen. Seitdem schlägt ihr Herz für Schlager - auch wenn ihr Freund diesen hasst! Marta hat ihren Freund auf einer Hochzeit kennengelernt, später hat er sie dann auf Facebook angeschrieben. Marta ist eine ruhige und freundliche Persönlichkeit, wird aber zickig, wenn jemand unfreundlich zu ihr ist. Die gebürtige Polin arbeitet als Servicemitarbeiterin in einem Kino und singt in ihrer Freizeit in einer Band. Marta weiß, dass sie gut aussieht, sie will bei DSDS aber mit ihrer Stimme punkten.

Christian Kuonen (26) aus Bremgarten Ag

Chris ist im Herzen ein Hippie, mag offene Liebe, ist Single, aber auch nicht auf aktiver Suche. Er steht auf Reggae Musik. Er hat mehrere Tattoos, mehrheitlich Hippie-Symbole und trägt gerne Ketten mit speziellen Steinen. Chris arbeitet als Fundraiser-Coach. Zuvor lebte er ein Jahr in Marokko, wo er eine Ausbildung zum Surflehrer absolvierte. Sein Traum: Ein Surf-Musik-Camp in Portugal.

Kevin Amendola (26) aus Stuttgart

„Kevo“ ist früh Vater einer Tochter geworden. Familie ist für ihn das Allerwichtigste und er hat allergrößten Respekt vor seinem Vater. Mit dem Singen angefangen hat Kevin wegen der „Kelly Family“, Gesangsunterricht hatte er nie und vor vielen Menschen gesungen hat er bisher auch noch nicht. Xavier Naidoo ist sein großes Idol, da auch er auf Deutsch singt. Aufgrund seines Aussehens wird er oft für einen Hip Hopper gehalten, überrascht dann aber mit emotionalen Nummern und gefühlvoller Stimme. Er spielt sehr gerne Fußball und beschreibt sich als realen, ehrlichen und sehr emotionalen Typen.

Vorschau: Pietro erhält in Folge 2 von DSDS 2020 Liebesbriefe von Kandidaten

Ein großes Thema während der Castings ist das Single-Dasein von Juror Pietro, denn der ist seit vier Jahren Single und möchte sich wieder verlieben. Niemand geringeres als Dieter selbst hat sich vorgenommen, seinem Kollegen bei der Partnersuche zu helfen. Er guckt, ob sich unter den Kandidatinnen nicht jemand finden lässt. In der zweiten Castingshow erhält Pietro einen Liebesbrief. Die Kandidatin scheint nur Augen für ihn zu haben, für Pietro singt sie ihr Lied und hinterlässt am Ende sogar ihre Telefonnummer. Wie reagiert Pietro? Stripperin Carina betanzt Pietro. Das wird jedoch nicht nur dem armen Pietro zu viel: „Mama wenn du das siehst, sorry!“, Dieter Bohlen verlässt sogar schlagartig das Studio.

Folge 2 von DSDS 2020 sehen Zuschauer heute Abend, um 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

Themen folgen