DSDS 2020, Folge 20: Songs der Kandidaten in Live-Show 2 gestern am 21.3.20

DSDS 2020 ging am 21. März mit der zweiten Live-Show weiter. Die Moderation übernahm Alexander Klaws. Alle Infos hier im Nachbericht.

Gestern am 21.3.20 ging es bei DSDS 2020 mit der zweiten Live-Show weiter. Fünf Kandidaten kämpfen noch um den Titel "Superstar 2020". Alle Infos hier im Nachbericht.

Aufgrund der Corona-Krise waren in der zweiten Live-Show von DSDS 2020 keine Freunde und Familienmitglieder der Kandidaten im Studio. Auch auf Tänzer wurde verzichtet. Neben den Solo-Darbietungen gab es in Folge 20 auch zwei Gruppensongs. Alle Infos zur zweiten Live-Show von DSDS 2020 erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

DSDS 2020: Kandidaten und Lieder am 21.3.20 - Nachbericht zur zweiten Live-Show

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Wer ist raus?

Marcio Pereira Conrado (25) Promoter aus Glarus , Schweiz : "Don't Feel Like Dancin'" von den Scissor Sisters

Diese Kandidaten kamen weiter

Joshua Tappe (25) Kundenberater aus Holzminden : "Breaking Me" von Topic feat. A7S

(25) Kundenberater aus : "Breaking Me" von Topic feat. A7S Chiara Damico (18) Schülerin aus Frankfurt : "Mein Herz" von Beatrice Egli

(18) Schülerin aus : "Mein Herz" von Ramon Kaselowsky (26) Gebäudereiniger aus Zschernitz: "Rote Lippen soll man küssen" von Cliff Richard

(26) Gebäudereiniger aus Zschernitz: "Rote Lippen soll man küssen" von Cliff Richard Paulina Wagner (22) Studentin aus Köln : "Ich liebe das Leben" von Andrea Berg

Wagner (22) Studentin aus : "Ich liebe das Leben" von Lydia Kelovitz (29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl am Steinfeld in Österreich : "I Love Rock n Roll" von Britney Spears

Außerdem wurden noch von jeweils drei Kandidaten zwei Gruppensongs performt. Joshua, Lydia und Paulina sangen "Échame La Culpa" von Luis Fonsi & Demi Lovato und Chiara, Ramon und Marcio gaben "Señorita" von Shawn Mendes & Camila Cabello zum Besten.

