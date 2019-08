vor 58 Min.

DSDS 2020: Infos zu Jury, Casting und Terminen der 17. Staffel

DSDS 2020: Die offenen Castings für die 17. Staffel neigen sich dem Ende zu. Die letzten Termine und Orte, sowie Infos zur Jury und neuen Staffel gibt es hier.

Wer 2020 in der 17. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" dabei sein will, kann sich noch bis Mitte August beim Casting vorstellen. Der nächste Termin steht bereits fest: Am Freitag, 16. August, stoppt der DSDS-Truck in Köln und sucht dort nach außergewöhnlichen Stimmen. Dieses Jahr räumte Davin Herbrüggen den Titel ab - alle Infos zum DSDS-Sieger 2019 haben wir hier.

Am 16. und 17. August in Köln bekommen hoffnungsvolle Sängerinnen und Sänger das letzte Mal die Chance in der nächsten Staffel die Jury um Urgestein Dieter Bohlen zu überzeugen. Parallel dazu leitet auch Jury-Mitglied Pietro Lombardi über das offizielle Instagram-Profil von "Deutschland sucht den Superstar" das Community-Casting: In jeder Folge lernt der DSDS-Gewinner mögliche Kandidaten per Video-Gespräch kennen. Nach seiner Engauswahl dürfen Fans dann auf der Webseite von RTL abstimmen, wer tatsächlich in der 17. Staffel der deutschen Gesangsshow auftreten wird.

DSDS 2020: Die Jury

Die Jury soll laut RTL auch bei DSDS 2020 aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo bestehen. Für das Casting zur neuen Staffel sollen die Teilnehmer laut RTL etwa drei Songs vorbereiten. In insgesamt 13 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich können Gesangstalente zwischen 16 und 30 Jahren zum offenen Casting für die 17. Staffel von DSDS kommen.

DSDS 2020: Casting-Termine im Überblick

Das offene Casting von Juli bis August soll jeweils von 14- 20 Uhr stattfinden. RTL hat bereits die einzelnen Termine bekanntgegeben. Hier der Überblick:

03.07.2019 Köln, MMC Studios, Am Coloneum 1

05.07.2019 Frankfurt am Main, InterContinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 43

06.07.2019 Frankfurt am Main, InterContinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Straße 43

08.07.2019 Stuttgart, Hilton Garden Inn Stuttgarter NeckarPark, Mercedesstraße

09.07.2019 Stuttgart, Hilton Garden Inn Stuttgarter NeckarPark, Mercedesstraße

11.07.2019 Zürich, OBC Suisse, Europaallee 41

13.07.2019 Zürich, OBC Suisse, Europaallee 41

15.07.2019 München, Eurostars Grand Central, Arnulfstr. 35

16.07.2019 München, Eurostars Grand Central, Arnulfstr. 35

17.07.2019 Linz, ibis Styles Linz, Wankmüllerhofstr. 37

18.07.2019 Linz, ibis Styles Linz, Wankmüllerhofstr. 37

26.07.2019 Dortmund, Mercure Hotel Dortmund Centrum, Olpe 2

27.07.2019 Dortmund, Mercure Hotel Dortmund Centrum, Olpe 2

30.07.2019 Erfurt, Dorint Hotel am Dom Erfurt, Theaterplatz 2

31.07.2019- Hannover, Hannover Congress (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3

01.08.2019 Hannover, Hannover Congress (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3

02.08.2019 Berlin, GLS Sprachenzentrum Berlin, Kastanienallee 82

03.08.2019 Berlin, GLS Sprachenzentrum Berlin, Kastanienallee 82

09.08.2019 Bremen, Congress Centrum Maritim Bremen, Haupteingang Theodor-Heuss-Allee/Bürgerweide

10.08.2019 Hamburg, Handwerkskammer (HWK) Hamburg, Holstenwall 12

16.08.2019 Köln, MMC Studios, Am Coloneum 1

17.08.2019 Köln, MMC Studios, Am Coloneum 1

Mehr Informationen zur Teilnahme gibt es bei RTL. (AZ)

Themen Folgen