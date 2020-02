vor 18 Min.

DSDS 2020: Kandidaten in Folge 13 am 15.2.2020

DSDS 2020, Folge 13 am 15.2.2020: Die DSDS-Kandidaten und die Jury hoch oben in Sölden.

DSDS 2020 lief am 15.2.2020 mit Folge 13. Wer waren die Kandidaten und Lieder? In diesem Nachbericht finden Sie alle Infos.

" Deutschland sucht den Superstar" 2020: Die erste Zwischenrunde fand in Österreich statt - in Sölden. Hier erfahren Sie, welche Kandidaten mit ihrem Recall-Zettel hoch oben in den verschneiten Bergen um die Gunst der Jury buhlen. Welche Lieder hatten sie im Gepäck?

DSDS 2020 - Kandidaten und ihre Lieder in Folge 13 am 15.2.2020

Das sind die Informationen zu Folge 13:

Übertragung

Folge 13 von "Deutschland sucht den Superstar" lief am Samstag, 15.02.20, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Der Inhalt von Folge 13

Am 15.2.2020 gab es eine ganz besondere Prozedur: Es traten 126 Kandidaten in Sölden an, von denen nur 26 weitergekommen sind. In der spektakulären Location, dem Restaurant ice Q (bekannt aus dem James Bond Film "Spectre") auf 3000 Metern Höhe, sangen sie vor der Jury, um das Ticket für den Auslandsrecall in Südafrika zu bekommen. Welche Lieder gesungen wurden, hat RTL für Folge 13 ausnahmsweise nicht veröffentlicht - vermutlich wären es zu viele gewesen.

Nur die vier Kandidaten, die bereits eine der Goldenen CDs von den Juroren erhalten haben, mussten nicht mehr singen. Sie hatten das Ticket für Südafrika schon in der Tasche:

Carolin Kries (16), Schülerin aus Bodenheim , bekam die Goldene CD von Oana Nechiti

(16), Schülerin aus , bekam die Goldene CD von Oana Nechiti Kevin Jenewein (26) Zimmermann aus Saarbrücken , erhielt die Goldene CD von Pietro Lombardi

(26) Zimmermann aus , erhielt die Goldene CD von Francesco Mobilia (21) Fachmann für Systemgastronomie und Kundenberater im Kundencenter aus Oberstenfeld , bekam die Goldene CD von Xavier Naidoo

(21) Fachmann für Systemgastronomie und Kundenberater im Kundencenter aus , bekam die Goldene CD von Raphael Goldmann (28) Techniker in der Luftfahrt aus Westerstede , wurde von Dieter Bohlen direkt in den Auslandsrecall geschickt.

Außerdem haben es folgende Kandidaten in den Auslandsrecall geschafft:

Carolin Milena Kries (12.07.2003 /16) Schülerin aus Dahlheim

(12.07.2003 /16) Schülerin aus Dahlheim Chiara D'Amico (22.04.2001/18) Schülerin aus Frankfurt

Daniela Washington Matias (26.01.2003/17) Studentin aus Mutlangen

(26.01.2003/17) Studentin aus Elvin Kovaci (19.09.2002/17) Auszubildender Kaufmann für Büromanagement aus Burladingen

(19.09.2002/17) Auszubildender Kaufmann für Büromanagement aus Francesco Mobilia (18.06.1998/21) Fachmann für Systemgastronomie und Kundenberater im Kundencenter aus Oberstenfeld

(18.06.1998/21) Fachmann für Systemgastronomie und Kundenberater im Kundencenter aus Isabell Heck (28.05.1995/24) Junior Disponentin aus Köln

(28.05.1995/24) Junior Disponentin aus Joshua Tappe (28.09.1994/25) Kundenberater aus Holzminden

(28.09.1994/25) Kundenberater aus Kathrin (Katja) Bibert (25.06.1999/20) Sängerin aus Hamburg

Kevin Amendola (27.01.1993/26) Zeitarbeiter aus Stuttgart

(27.01.1993/26) Zeitarbeiter aus Kevin Jenewein (11.08.1993/26) Zimmermann aus Sulzbach

(11.08.1993/26) Zimmermann aus Sulzbach Kosta Kreativa (12.06.1991/28) Koch, Hair & Makeup Artist, Bankangestellter aus Berlin

Kristina Shloma (03.06.1997/22) Einzelhandelskauffrau aus Eggenfelden

Liron Blumberg (19.05.2003/16) Schüler aus Zürich , Schweiz

, Lorna Hysa (15.04.1992/27) Studentin aus Tirana , Albanien

(15.04.1992/27) Studentin aus , Luis Molicnik (18.04.2000/19) Tennistrainer aus Lübbecke

Lydia Kelovitz (08.03.1990/29) Versicherungskauffrau aus St. Egyden am Steinfeld

am Steinfeld Marcio Pereira Conrado (21.01.94/26) Promoter aus Glarus , Schweiz

Conrado (21.01.94/26) Promoter aus , Manolito Schwarz (24.02.1992/27) arbeitssuchend aus Münster

(24.02.1992/27) arbeitssuchend aus Nataly Fechter (15.11.1993/26) Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin aus Prinzersdorf , Österreich

(15.11.1993/26) Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin aus , Nicole Frolov (24.08.2003/16) Schülerin aus Rietberg

(24.08.2003/16) Schülerin aus Paulina Wagner (02.05.1997/22) Studentin aus Köln

(02.05.1997/22) Studentin aus Ramon Kaselowsky (07.12.1993/26) Gebäudereiniger aus Zschernitz

(07.12.1993/26) Gebäudereiniger aus Zschernitz Raphael Goldmann (28.12.1991/28) Techniker in der Luftfahrt aus Westerstede

(28.12.1991/28) Techniker in der Luftfahrt aus Ricardo Rodrigues (08.05.1998/21) Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel

(08.05.1998/21) Mitarbeiter im Jumphouse aus Tamara Lara Pérez (13.10.1999/20) Kauffrau aus Hedingen in der Schweiz

(13.10.1999/20) Kauffrau aus Hedingen in der Vanissa Toufeili (09.08.1996 / 23 Jahre), Sekretärin und Studentin aus Spreitenbach ( Schweiz )

