DSDS 2020: Start, Jury und Termine von Staffel 17

DSDS 2020 Staffel 17: Die Aufzeichnungen für DSDS 2020 haben begonnen. Es gibt noch ein letztes offenes Casting in Hamburg. Die Jury steht schon fest.

"Deutschland sucht den Superstar" wird 2020 in die 17. Staffel gehen. Die offenen Castings sind für dieses Jahr fast abgeschlossen. Eine - laut RTL - allerletzte Chance gibt es noch am 22.09.2019 im Hanse Gate Hamburg. Den Bewerbern winkt bei DSDS die wohl spektakulärste Bühne im deutschen Fernsehen, dazu im Fall des Sieges eine Traumreise sowie 100.000 Euro und ein Vertrag mit Universal Music.

Jury-Mitglied Pietro Lombardi mischte über das offizielle Instagram-Profil von "Deutschland sucht den Superstar" beim Community-Casting mit: In jeder Folge lernte der DSDS-Gewinner mögliche Kandidaten per Video-Gespräch kennen. Nach seiner Engauswahl durften Fans dann auf der Internetseite von RTL abstimmen, wer tatsächlich in der 17. Staffel der deutschen Gesangsshow auftreten wird. Diese Woche teilte er seinen Fans auf Instagram mit, dass er stolz ist in der DSDS-Jury zu sitzen. Oft müsse er als Juror hart urteilen, aber er wolle keine falschen Hoffnungen wecken.

Der letzte Sieger bei DSDS war Davin Herbrüggen. Der Altenpfleger sang sich in Staffel 16 in die Herzen der Zuschauer. DSDS Finale 2019: Davin ist Sieger - und hat schon Pläne

DSDS 2020: Die Jury in Staffel 17

Die Jury wird laut RTL auch bei DSDS 2020 aus alt bekannten Gesichtern bestehen. Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo werden die Auftritte der Kandidaten bewerten. Beim offenen Casting zur neuen Staffel konnte man sich insgesamt in 13 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich bewerben.

DSDS 2020: Start von Staffel 17

Am Dienstag, den 3. September 2019, begannen in Füssen die Aufzeichnungen der Jurycastings von "Deutschland sucht den Superstar", die noch bis zum 25. September 2019 andauern.

RTL strahlt die 17. Staffel der Castingshow ab Januar 2020 aus. Sobald der genaue Sendetermin feststeht, werden wir ihn hier ergänzen.

