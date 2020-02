vor 18 Min.

DSDS 2020 am 1.2.20: Das sind die Kandidaten in Folge 9

DSDS geht heute am 1.2.20 in die nächste Runde. Für Dieter Bohlen ist es die 500. Casting-Folge. Welche Kandidaten antreten, erfahren Sie hier in der Vorschau.

Jubiläum bei DSDS 2020: Folge 9 der 17. Staffel ist gleichzeitig Dieter Bohlens 500. Casting-Folge. Einer der Kandidaten bringt seinen Hund mit ins Casting, was vor allem dem Pop-Titan zu gefallen scheint - er schnappt sich den Vierbeiner, nimmt ihn auf den Arm und scheint ihn am liebsten behalten zu wollen. Ob auch der Gesang seines Herrchens Sebastian überzeugt?

DSDS am 1.2.20: Die Kandidaten in Folge 9

Tatiana Weigel (27) aus Wetter/Ruhr

Songs: "Wild Thoughts" von DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller und "Alles kann besser werden" von Xavier Naidoo

Linda Weber (26) aus Krefeld

Song: "Unter die Haut" von Tim Bendzko feat. Cassandra Steen

Alexander Winter (19) aus Wien (Österreich)

Song: "Bella Donna" von Pietro Lombardi

Letizia Fischer (23) aus Wetzikon (Schweiz)

Song: "Keine Maschine" von Tim Bendzko

Lorna Hysa (27) aus Tirana (Albanien)

Song: "Crazy" von Gnarls Barkley

DSDS Vorschau: Diese Kandidaten sind heute außerdem dabei

Sebastian Kempin (30) aus Berlin

Songs: "Nur ein Tanz" von Pietro Lombardi & Anne-Marie und "Unter die Haut" von Tim Bendzko feat. Cassandra Steen

Chiara D'Amico (18) aus Frankfurt

Songs: "Ex’s And Oh’s" von Elle King und „Mein Herz“ von Beatrice Egli

Adele Tankwa Nchoutnsu (25) aus Zürich (Schweiz)

Song: "He Lives In You" aus „The Lion King 2”

Marcio Pereira Conrado (26) Glarus, Schweiz

Song: "Be Careful" aus Cardi B

Geraldine Rudolf von Rohr (26) aus Holderbank (Schweiz)

Song: "I Will Be" von Leona Lewis

Kathrin Bibert (20) aus Hamburg

Song: "When We Were Young" von Adele

DSDS 2020 läuft heute Abend um 20.15 Uhr bei RTL. (AZ)

