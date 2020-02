vor 17 Min.

DSDS 2020 heute am 8.2.20 - Jury, Live-TV, Stream, Sendetermine, Übertragung

DSDS 2020: Am Samstag, den 8.2.20, gab es Folge 11 live im TV und Stream zu sehen. Alle Infos zu Jury, Sendeterminen und Übertragung lesen Sie hier.

Heute am Samstag, den 8.2.2020 geht DSDS 2020 mit Folge 11 in die nächste Runde. Auch im vorletzten Casting geben die Kandidaten noch einmal alles, um die Jury von sich zu überzeugen. Welche Teilnehmer diesmal dabei sind, lesen Sie in unserer Vorschau:

Wann steht der nächste Sendetermin an? Wie läuft die DSDS-Übertragung live im TV und Live-Stream? Wer sitzt 2020 in der Jury? Wie viele Sendetermine sind geplant? Lesen Sie hier die Antworten.

DSDS-Sendetermine von Staffel 17: Folge 11 heute am 8.2.20

Der Start von DSDS 2020 war am Samstag, 4. Januar 2020. Seitdem lassen sich die neuen Folgen in jeder Woche an zwei Sendeterminen sehen: "Deutschland sucht den Superstar" läuft nämlich immer am Samstag und am Dienstag um 20.15 Uhr.

126 Kandidaten werden in den Recall kommen und dann in Sölden noch einmal antreten - in 3000 Metern Höhe. Die besten Kandidaten ziehen in den Auslandsrecall in Südafrika ein - bevor die letzte Entscheidung bei den Live-Shows fällt.

DSDS 2020 heute: Jury im Überblick - darunter Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Die Jury wird laut RTL auch bei DSDS 2020 aus altbekannten Gesichtern bestehen. Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo werden die Auftritte der Kandidaten bewerten.

Beim offenen Casting zur neuen Staffel konnte man sich insgesamt in 13 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich bewerben. Was die Juroren dabei erlebt haben, lässt sich bei der Ausstrahlung von Staffel 17 im TV und Live-Stream sehen.

DSDS 2020 im Live-TV und Stream - Übertragung von Folge 11

DSDS wird wie immer im Free-TV auf RTL zu sehen sein. Außerdem gibt es einen Live-Stream über TV Now Premium. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen fallen dafür aber 4,99 Euro pro Monat an. Laut dem Sender ist der Service monatlich kündbar.

Alle News zu DSDS 2020 finden Sie im Blog

