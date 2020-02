vor 20 Min.

DSDS 2020 heute mit Folge 12: Das sind die Kandidaten beim letzten Casting

Bild: Stefan Gregorowius/TV Now

Vorschau zu Folge 12 von DSDS 2020 am 11.2.20: Beim letzten Casting von "Deutschland sucht den Superstar" treten heute 10 Kandidaten an - unter anderem gibt es ein Comeback.

Bei DSDS 2020 steht heute am 11.2.20 Casting 12 auf dem Programm - ein letztes Mal testet die Jury um Dieter Bohlen neue Kandidaten. Die Kandidaten und Songs finden Sie bei uns in der Vorschau.

Ein letztes Mal gibt es bei DSDS 2020 die Castings: Folge 12 zeigt heute um 20.15 Uhr auf RTL wieder zehn Kandidaten, die sich mit selbst ausgewählten Songs für den Recall oder sogar die "Goldene CD" qualifizieren möchten. Das begehrte Ticket nach Südafrika vergibt dieses Mal Dieter Bohlen.

Bei Casting 12, das unter anderem in Füssen stattfindet, gibt es erneut ein Comeback: Rapahel Goldmann sang bereits 2008 bei "Deutschland sucht den Superstar", nun will er es noch einmal wissen. Alle Infos zu den Kandidaten und den mitgebrachten Songs lesen Sie in der Vorschau.

DSDS 2020, Folge 12 heute am 11.2.20: Das sind die Kandidaten im Überblick

Florian Hasler (23) aus Wolfurt (Österreich)

Songs: "I sing a Liad für Di" von Andreas Gabalier und "Rock mi" von Voxxclub

Der Trachtenträger kommt nicht alleine zum Casting: Seine vierjährige Cousine Anna-Lena sitzt während seines Auftritts auf dem Jury-Pult - kann sie stolz auf ihren Cousin sein? Der Hundenarr interpretiert unter anderem Andreas Gabalier.

Anna-Sophie Heibl (20) aus Fresing (Österreich)

Song: "Clown" von Emeli Sandé

Die 20-Jährige kommt zwar aus Österreich - ihr BWL-Studium absolviert Anna-Sophie Heibl aber in der Schweiz. Die ehrgeizige Klavierspielerin will Talent und Beruf verbinden und später im Musikmanagement anfangen. Ob ihr der Auftritt bei DSDS 2020 die Tür zum Musikbusiness öffnet?

Maurice Herz (24) aus Solingen

Song: "Louis Louis" von Kay One

"Mo-Rice", wie sich der Solinger nennt, studiert VWL in Düsseldorf - doch seine wahre Leidenschaft ist der Rap. Der Student, der noch bei Mama wohnt, würde Dieter Bohlen gerne vom Rap-Business überzeugen. Dabei steht Maurice weniger auf harten Deutschrap, sondern auf "Gute-Laune-Rap" wie den von Kay One.

Vorschau zu DSDS 2020 heute: Nico aus Lüneburg singt Helene Fischer

Jacqueline Langhorst (21) aus Kiel

Song: "Jar Of Hearts" von Christina Perry

Die 21-jährige Jacqueline bringt einen Casting-Dauerbrenner mit: "Jar of Hearts" haben vor ihr bereits viele anderen Kandidatinnen und Kandidaten bei DSDS 2020 gesungen. Die Kielerin ist aktuell auf Ausbildungssuche. Falls Sie DSDS gewinnt, wäre sie diese Sorge los.

Alessandro Fraccica (26) aus Dissenhofen (Schweiz)

Song: "Yapma" von C ARMA

Zwar performt der Deutsch-Italiener einen Song von C Arma - seine eigene Stimme lässt sich aber eher mit der Justin Timberlakes vergleichen. Fraccica, der aus Liebe in die Schweiz zog und dort Teamleiter einer Kino-Snackbar ist, singt privat in vier Sprachen - neben Deutsch und Englisch sind das Italienisch und Türkisch.

Maria-Sara Pettinato (30) aus Hagen

Song: "Sweet But Psycho" von Ava Max

Maria-Sara arbeitet im familieneigenen Restaurant und tritt dort auch ab und an mit ihrem Vater auf. Kochen kann sie laut eigener Aussage allerdings nicht. Die Deutsch-Italienerin will Dieter Bohlen und Co. mit einem Song von Ava Max begeistern.

Nico Burk (27) aus Lüneburg

Song: "Viva La Vida" von Helene Fischer

Mit "Viva la Vida" von Helene Fischer will Nico Burk in den Recall einziehen. Der ehemalige Fillialleiter eines Kaufhauses hat Zeit - er entschleunigt aktuell. Die Song-Auswahl für seine Auftritte trifft in der Regel sein Ehemann, den er über eine Dating-App kennengelernt hat.

Die Kandidaten bei DSDS 2020: Raphael gibt heute sein Comeback

Ines Ljaic (19) aus Frankfurt

Song: "Welcome To Burlesque" von Cher und "Friends" von Marshmello & Anne-Marie

Die 19-Jährige Kassiererin will später Musik studieren - bei DSDS 2020 zeigt sie, warum: Ines will die Jury mit einem Burlesque-Auftritt begeistern, bei dem sie ihre großen Hobbys Gesang und Tanz verbinden kann. Vorkenntnisse hat sie: Seit 14 Jahren ist die Frankfurterin Mitglied eines Tanzvereins.

Adrian Günther (29) aus Wuppertal

Song: "Impossible" von James Arthur

Der 29-Jährige bezeichnet sich als Soulsänger - und kann bereits jetzt auf größere Auftritte verweisen. Unter anderem stand Adrian mit den Söhnen Mannheims auf der Bühne, in den Tagen vor dem Casting war er zum Videodreh in Amsterdam.

Raphael Goldmann (28) aus Westerstede

Songs: "Drops Of Jupiter" von Train, "Gott steh mir bei" von Adel Tawil und "Ain't No Sunshine" von Bill Withers

Wie bereits in den vergangenen Folgen gibt es auch dieses Mal wieder ein Comeback: Raphael aus Westerstede war bereits 2008 bei DSDS, musste die Show dann aus familiären Gründen verlassen - und wagt jetzt, 12 Jahre danach einen neuen Versuch. Der Luftfahrttechniker produziert nebenberuflich in seinem eigenen Studio Werbejingles und lokale Bands - und auch sein eigener Gesang hat in den letzten Jahren wohl kaum gelitten. (dfl)

