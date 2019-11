vor 33 Min.

DSDS 2020 live im TV und Stream sehen

Staffel 17 von "Deutschland sucht den Superstar" startet im Januar 2020. DSDS kann live bei RTL, im Stream oder nachträglich gesehen werden. Hier finden Sie alle Infos.

Die Dreharbeiten für "Deutschland sucht den Superstar" 2020 sind bereits in vollem Gange. Ende September haben Gesangstalente noch einmal die Chance, am offenen Casting in Hamburg teilzunehmen. Die Jury rund um Dieter Bohlen entscheidet, wer am Ende die Traumreise gewinnt und mit 100.000 Euro und einem Vertrag von Universal Music nach Hause geht.

DSDS 2020, Staffel 17: Start und Sendetermine stehen noch nicht fest

Bereits Anfang Juli haben die Aufzeichnungen der 17. Staffel von " DSDS" 2020 in Köln begonnen. Danach hatten junge Sängerinnen und Sänger noch die Chance, an drei offenen Castings teilzunehmen. Am Dienstag, den 3. September 2019, begannen in Füssen die Aufzeichnungen der Jurycastings von "Deutschland sucht den Superstar", die noch bis zum 25. September 2019 andauern.

Ab Januar 2020 strahlt RTL strahlt dann die 17. Staffel der Castingshow aus. Ob die bisherige Sendezeit am Dienstag- und Samstagabend um 20.15 Uhr eingehalten wird, steht noch nicht fest. Sobald der genaue Sendetermin bekannt ist, werden wir ihn hier ergänzen - genauso wie die Sendetermine.

DSDS 2020: Staffel 17 live im TV, im Stream und als Wiederholung sehen

Wer bis dahin nicht mehr warten möchte, kann sich die Folgen der vergangenen Staffeln bei "TV Now" ansehen. Sie sind allerdings nur über den kostenpflichtigen Premium-Account abrufbar. Nach einer kostenlosen Testphase fallen dafür aber 4,99 Euro pro Monat an.

DSDS 2020: Erste Infos über Instagram

Mehr als 340.000 Menschen folgen dem offiziellen DSDS-Account auf Instagram. Fans konnten hier im FAQ zu den City-Castings die wichtigsten Infos rund um die Show erhalten. Die Castings haben in insgesamt 13 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattgefunden. Welche Bilder wir davon im Januar 2020 bei der Live-Übertragung auf RTL zu sehen bekommen? Wir sind gespannt. (AZ)

