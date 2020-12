vor 33 Min.

DSDS 2021: Start, Sendezeit, Sendetermine und die Infos

Anfang nächsten Jahres startet die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" auf RTL in ihre nächste Runde. Hier finden Sie die Sendetermine, die Sendezeit und alle sonstigen Infos zu "DSDS 2021".

Von Claus Holscher

Im Januar 2021 startet die 18. Staffel von " Deutschland sucht den Superstar". Unter mehreren tausend Bewerbern wird dann wieder die eine ganz besondere Stimme gesucht, die im Finale von Jury-Urgestein Dieter Bohlen und seinen - diesmal ausnahmslos neuen - Mitstreitern zum "Superstar" gekürt wird. Hier finden Sie die Sendetermine, die Sendezeit und alle anderen wichtigen Infos zur Mutter aller Castingshows.

Start von "DSDS" 2021

Die neue Staffel startet am Dienstag, 5. Januar 2021. Ab da werden die insgesamt 22 Folgen immer dienstags und samstags im TV zu sehen sein.

"DSDS 2021": Sendetermine und Sendezeiten

Hier finden Sie die Sendetermine und Sendezeiten der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" 2021:

Sendetermine Sendezeit Runde Sender Dienstag, 5.1.21 20.15 Uhr Casting RTL Samstag, 9.1.21 20.15 Uhr Casting RTL Dienstag, 12.1.21 20.15 Uhr Casting RTL Samstag, 16.1.21 20.15 Uhr Casting RTL Dienstag, 19.1.21 20.15 Uhr Casting RTL Samstag, 23.1.21 20.15 Uhr Casting RTL Dienstag, 26.1.21 20.15 Uhr Casting RTL Samstag, 30.1.21 20.15 Uhr Casting RTL Dienstag, 2.2.21 20.15 Uhr Casting RTL Samstag, 6.2.21 20.15 Uhr Casting RTL Dienstag, 9.2.21 20.15 Uhr Casting RTL Samstag, 13.2.21 20.15 Uhr Casting RTL Dienstag, 16.2.21 20.15 Uhr Casting RTL Samstag, 20.2.21 20.15 Uhr Recall RTL Dienstag, 23.2.21 20.15 Uhr Recall RTL Samstag, 27.2.21 20.15 Uhr Recall RTL Dienstag, 2.3.21 20.15 Uhr Recall RTL Samstag, 6.3.21 20.15 Uhr Recall RTL Dienstag, 9.3.21 20.15 Uhr Recall RTL Samstag, 13.3.21 20.15 Uhr Recall RTL Samstag, 20.3.21 20.15 Uhr Halbfinale RTL Samstag, 27.3.20 20.15 Uhr Finale RTL

Das ist die Jury

In der Jury wird sich so einiges tun: Alle Mitglieder der letzten Staffel wurden ersetzt - nur Dieter Bohlen bleibt. Hier erfahren Sie, wer im kommenden Jahr an der Seite des Pop-Titans ein Urteil fällen wird: DSDS-Jury 2021 - Das sind alle Juroren. Dort finden Sie auch die Links zu den ausführlichen Porträts der einzelnen Jury-Mitglieder.

So läuft die Übertragung

Wir liefern Ihnen alle Informationen rund um die Übertragung der Castingshow. Wann laufen die Folgen live im TV und Stream? Gibt es die einzelnen Episoden auch in der Wiederholung auf Abruf zu sehen? Das alles erfahren Sie in unserer Zusammenfassung: DSDS 2021: Übertragung im TV und Stream, ganze Folgen als Wiederholung.

