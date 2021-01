vor 31 Min.

DSDS 2021: Übertragung heute am 9. Januar 2021 im TV und Stream, ganze Folgen als Wiederholung

DSDS 2020: Übertragung live im TV und Stream - hier gibt es alle Infos. Außerdem erfahren Sie, wie Sie ganze Folgen in der Wiederholung sehen.

Heute läuft die Castingshow "DSDS" wieder live im TV und Stream bei RTL. Alle Infos zur Übertragung von "Deutschland sucht den Superstar", Staffel 18, gibt es hier.

Von Carla Gospodarek

Heute startet die 18. Staffel von " Deutschland sucht den Superstar". Aus tausenden von Bewerbern wird dann wieder die eine besondere Stimme gesucht, die von Dieter Bohlen und Co. zum "Superstar" gekürt wird.

Hier in unserer Übersicht präsentieren wir Ihnen alle Informationen rund um die Übertragung der Castingshow. Wann laufen die Folgen live im TV und Stream? Gibt es die einzelnen Episoden auch in der Wiederholung auf Abruf zu sehen? Das alles erfahren Sie hier in unserer Zusammenfassung.

DSDS 2021: Wann läuft die Übertragung im Live-TV und Stream?

Die neue Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" läuft ab Dienstag, 5.1.2021 auf RTL. Ab heute werden die insgesamt 22 Folgen immer dienstags und samstags im Wechsel ab 20.15 Uhr im TV ausgestrahlt.

Die beiden Live-Sendungen, das Halbfinale und das Finale, werden jeweils an einem Samstag auf RTL laufen.

DSDS 2021 im TV und Live-Stream - oder als Wiederholung

Neben der Ausstrahlung im TV können Sie "DSDS" 2021 auch zeitgleich im Live-Stream von TV Now verfolgen. Dort finden Sie die Folgen auch nach der Ausstrahlung, wo Sie diese zu einem beliebigen Zeitpunkt als Wiederholung abrufen können. Um die Castingshow im Stream zu empfangen, ist allerdings ein Premium-Account nötig. Nach einer kostenlosen Testphase fallen dafür laut Sender 4,99 Euro pro Monat an.

Infos über Instagram

Mehr als 380.000 Menschen folgen dem offiziellen DSDS-Account auf Instagram. Dort werden regelmäßig Infos zur Show und den Kandidaten veröffentlicht. Außerdem gibt es auf dem Instagram-Account aktuelle Neuigkeiten. (AZ)

