DSDS 2021 am 16. Januar 2021: Maite Kelly im Porträt

Maite Kelly sitzt als neues Mitglied in der Jury von DSDS 2021. Hier stellen wir Ihnen die Musikerin im Porträt vor.

Von Tanja Schauer

" Deutschland sucht den Superstar" geht heute mit der 18. Staffel in eine neue Runde. Neben Dieter Bohlen, Michael Wendler und Mike Singer wird auch Maite Kelly in der neuen Jury der Castingshow sitzen. Wir stellen sie Ihnen genauer im Porträt vor.

Maite Kelly im Porträt - Die neue Jurorin bei "DSDS" 2021

1979 wurde Maite Kelly als zweitjüngstes Kind der Musiker-Familie " Kelly Family" geboren. Mit elf Jahren komponierte die heute 40-Jährige ihren ersten Song und tourte gemeinsam mit ihren Geschwistern ununterbrochen durch ganz Europa. Sesshaft wurde die Familie erst Anfang der 1990er-Jahre, als sie sich auf einem Hausboot in Köln niederlässt.

Gemeinsam mit der "Kelly Family" erhielt Maite Kelly zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den "Bravo Otto" in Gold - sechs mal in Folge. 4,5 Millionen Mal verkaufte sich das Album "Over The Hump" aus dem Jahr 1994.

Maite Kelly besitzt viele Talente

Nach einer längeren Pause, einem nachgeholten Highschool-Abschluss in den USA und der Gründung ihrer eigenen Familie tourte Maite Kelly erneut mit ihren Geschwistern durch Deutschland. Außerdem trat die Musikerin zwischen 2009 bis 2010 in dem Musical "Hairspray" auf.

Neben dem Singen bewies Maite Kelly auch andere Talente: Als Moderatorin der Verbrauchersendung "Da wird mir übel" auf ZDFneo wurde die 40-Jährige dem breiten Publikum bekannt. Zudem gewann sie 2011 die RTL-Tanzshow "Let's Dance" und brachte ein Modekollektion beim Online Versandhändler "Bonprix" auf den Markt. (AZ)

