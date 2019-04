vor 20 Min.

DSDS Finale 2019: Heute Abend wird der Superstar gekürt

Der Countdown läuft: Das DSDS Finale 2019 steht heute Abend an. Ab 20.15 Uhr zeigt RTL den spannenden Kampf um den Titel "Superstar 2019". Welche Kandidaten noch mit dabei sind.

Beim DSDS Finale 2019 liegt ein langer Weg hinter den Kandidaten der 16. Staffel: In mehr als zwölf Castingsendungen, einem Recall in Ischgl, vier Recallfolgen in Thailand und drei Live-Shows mussten sie sich immer wieder vor der Jury beweisen.

Für Musiker Nick Ferretti (29) aus Palma de Mallorca (Spanien), Alicia-Awa Beissert (21) aus Bochum, Altenpfleger Davin Herbrüggen (20) aus Oberhausen und Schülerin Joana Kesenci (17) aus Gronau und ist der Traum vom Sieg beim Finale heute zum Greifen nahe.

Das sind die vier Finalisten von DSDS 2019: Nick Ferretti, Alicia-Awa Beissert, Davin Herbrüggen, Joana Kesenci (v.l.). Bild: Gregorowius, tvnow

DSDS 2019 Finale: Wer wird der Superstar 2019?

Die Finalisten haben hart gekämpft und keiner von ihnen möchte so kurz vor dem Ziel scheitern. Der Gewinner der diesjährigen Staffel von DSDS erhält nicht nur den Titel "Superstar 2019" sondern auch 100.000 Euro und einen Plattenvertrag mit Universal Music.

Die Kandidaten singen in der heutigen Final-Show jeweils zwei Songs, darunter ihren eigenen Finalsong. Die vier Finaltitel der einzelnen Kandidaten können Fans bereits seit Freitag auf allen Musikplattformen herunterladen.

DSDS 2019: Das sind die Songs im Finale

Alicia-Awa Beissert singt "Girl On Fire" von Alicia Keys und ihren Finalsong "Good Things"

Davin Herbrüggen singt "(Everything I Do) I Do It For You" von Bryan Adams und seinen Finalsong "The River"

Joana Kesenci singt "Sweet But Psycho" von Ava Max und ihren Finalsong "Like a Fool"

Nick Ferretti singt "Hallelujah" von Leonard Cohen und seinen Finalsong "Anyone Else"

Die Jury bestehend aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo wird auch im Finale ihr Urteil abgeben, hat darüber hinaus aber keinen Einfluss darauf wer der Superstar 2019 wird.

Die Zuschauer entscheiden wieder per Telefon-, SMS- und Online-Voting, welcher der vier Kandidaten siegreich aus DSDS 2019 hervorgeht. Das Ergebnis, wer als Superstar 2019 sein wird, steht am späten Samstagabend fest. (AZ)

