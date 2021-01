18:28 Uhr

DSDS-Kandidaten 2021: Alle Teilnehmer und Lieder heute in Folge 1

Julian Gerst tritt heute in Folge 1 von DSDS 2021 vor die Jury. Alle Infos über Kandidaten und Songs erhalten Sie hier.

"Deutschland sucht den Superstar" startet heute in die 18. Staffel. Alle Infos über Kandidaten und die Lieder der Teilnehmer in Folge 1 von DSDS 2021 finden Sie hier in unserer Vorschau.

Heute startet die neue Staffel von " Deutschland sucht den Superstar" 2021 auf RTL. Die ersten Castings der Sendung finden vor einer traumhaften Kulisse statt: Während einer Fahrt auf dem Rheinschiff Blue Rhaposody, die durch das Mittelrheintal führt, müssen die Kandidaten vor der Jury ihr Können unter Beweis stellen.

Als Jury dienen in diesem Jahr DSDS-Urgestein Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer. Auch Michel Wendler wird in den ersten Folgen von Staffel 16 mit am Jury-Pult sitzen: Er entschloss sich erst nach den ersten Dreharbeiten dazu, aus der diesjährigen Jury auszusteigen.

Hier in unserer Vorschau zu Folge 1 von Staffel 18 stellen wir Ihnen die ersten Kandidaten, die sich heute dem Urteil der drei professionellen Musiker stellen, genauer vor. Außerdem erfahren Sie, mit welchen Songs die Teilnehmer heute vor die Fach-Jury treten.

Andreea Stamate (19) aus Leverkusen mit " Gib ihm" von Shirin David und "Rude Boy" von Rihanna

mit Gib ihm" von und "Rude Boy" von Isabelle Müller (28) aus Oberönz , Schweiz mit "Kings & Queens" von Ava Max

mit "Kings & Queens" von Ava Max Jan Böckmann (29 ) aus Garthe mit "Dein ist mein ganzes Herz" von Heinz Rudolf Kunze und "Alles brennt" von Johannes Oerding

) mit "Dein ist mein ganzes Herz" von und "Alles brennt" von David Wilhelm (24) aus Rennertshofen mit "Rooftop" von Nico Santos und " Deja Vu" von Mike Singer

mit "Rooftop" von und " Vu" von Dominic Möws (20) aus Berlin mit "I Wanna Be Like You" vom Jungle Book und "Uptown Funk" von Bruno Mars

mit "I Wanna Be Like You" vom Jungle Book und "Uptown Funk" von Bruno Mars Ella Rohde geb. Landar (26) aus Offenburg mit "Durch die Nacht" von Mike Singer

mit "Durch die Nacht" von Zoè-Priscilla Hannemann (18) aus Bodenwerde r mit "At Last" von Etta James

r mit "At Last" von Etta James Julian Gerst (27) aus Köln mit "You’re My Heart, You’re My Soul" von Modern Talking und "Gold" von Spandau Ballet

mit "You’re My Heart, You’re My Soul" von und "Gold" von Emily Intsiful (29) aus Berlin mit "Put Your Records On" von Corinne Bailey Ray

mit "Put Your Records On" von Said Elyas Fakhri (25) aus Hamburg mit "Hamma!" von Culcha Candela

mit "Hamma!" von Christoph Staudigl (27) aus Traiskirchen , Österreich mit "Just Can’t Get Enough" von Depeche Mode und "Sternenhimmel" von Hubert Kah

mit "Just Can’t Get Enough" von und "Sternenhimmel" von Hubert Kah Shada Ali aus Waiblingen mit "Chandelier" von SIA

mit "Chandelier" von Ilaria Di Nieri (24) aus Hagen mit "Shallow" von Lady Gaga & Bradley Cooper

