DSDS-Kandidaten 2021: Alle Teilnehmer und Lieder heute in Folge 5

DSDS 2021: Kevin Jenewein versucht heute bereits zum dritten Mal sein Glück in der Castingshow. Hier in der Vorschau erfahren Sie mehr zu den Kandidaten und Liedern in Folge 5.

DSDS 2021: In Folge 5 von "Deutschland sucht den Superstar" kämpfen heute wieder elf neue Kandidaten um den Einzug in den Recall. Hier in der Vorschau finden sie alle Teilnehmer mitsamt ihren Liedern im Überblick.

DSDS 2021 ist heute am 19. Januar mit Folge 5 im TV zu sehen. Elf neue Kandidaten versuchen wieder, die Jury rund um Poptitan Dieter Bohlen mit ihrem Gesang zu überzeugen und so in die nächste Runde zu gelangen. In diesem Jahr finden die Castings dabei an einem außergewöhnlichen Ort statt: Die Kandidaten performen in der aktuellen Staffel nämlich nicht auf festem Boden, sondern befinden sich auf dem DSDS-Castingschiff, welches über den Rhein schippert.

Neben besonderen Gesangseinlagen bekommen die Zuschauer auch heute wieder schrille Auftritte und Töne zu sehen und hören. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit DSDS-Rückkehrer Kevin Jenewein, welcher sein Glück bereits zweimal in der Castingshow versuchte. Außerdem tritt das Playboy-Bunny Isabella Laura Schulz vor der Jury auf. Ob sie diese mit ihrem Gesang überzeugen kann?

Welche weiteren Teilnehmer sind heute in Folge 5 von " Deutschland sucht den Superstar" mit dabei? Und welche Lieder werden gesungen? All das erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

DSDS 2021: Kandidaten heute - Vorschau auf Folge 5

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 5 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am 19.01.2021 ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge:

Claudia Greco (27) aus Mühlacker ; Song: „Poker Face“ von Lady Gaga / „Shallow“ von Lady Gaga & Bradley Cooper

Nick Belger (21) aus Kierspe ; Song: „You Raise Me Up“ von Westlife / „Wie wir waren“ von Unheilig feat. Andreas Bourani

Nina Wink (17) aus Walldorf ; Song: „99 Luftballons“ von Nena / „Treppenhaus“ von LEA

Calvin Bulgrin (25) aus Sereetz ; Song: Song eines Ex-Jurors

Felix Mitterstöger (26) aus Wien ; Song: „My House“ von Flo Rida

Deniz Bagciman (25) aus Friolzheim ; Song: „Ich laufe“ von Tim Bendzko

Marvin Scheffold (26) aus Berlin ; Song: „I Don’t Care“ von Ed Sheeran & Justin Bieber

Vanessa Humhauser (21) aus Traunstein ; Song: „Thank U, Next“ von Ariana Grande

Kevin Wey (30) aus Neu-Isenburg ; Song: „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ von Ikke Hüftgold feat. Volksmetal

Isabella Laura Schulz (24) aus Ober-Mörlen ; Song: „Put Your Records On“ von Corinne Bailey Rae

Kevin Jenewein (27) aus Sulzbach; Song: „Before You Go“ von Lewis Capaldi

"Deutschland sucht den Superstar" 2021: Alle Infos zu Staffel 16 von DSDS im Überblick

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Hier stellen wir die Juroren von "Deutschland sucht den Superstar" vor: DSDS-Jury 2021.

Übertragung

Hier gibt es die Infos zur Übertragung von DSDS 2021 im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu DSDS 2021 Sendetermine und Sendezeit.

