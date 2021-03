vor 33 Min.

DSDS-Kandidaten 2021: Die Teilnehmer und Lieder gestern in Folge 17

DSDS 2021 geht auf das Halbfinale zu. Alles Wissenswerte über die Kandidaten und Lieder in Folge 17 gestern am 20.3.21 erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

DSDS startete im Januar mit den Castings und ist seither jeden Samstag Abend auf RTL zu sehen. Doch so langsam neigt sich die Talent-Show dem Ende zu. Gestern Abend, am 20.3.21, stand das Recall-Finale für die Kandidaten an. Welche Teilnehmer noch dabei sind und welche Lieder sie gesungen haben, erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

DSDS 2021: Kandidaten gestern - Nachbericht zu Folge 17

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

In der 17. Folge stand gestern Abend bei DSDS das Finale des Recalls an. Insgesamt sind neun Kandidaten, die gestern die Jury überzeugen konnten, ins Halbfinale eingezogen. Damit ist gestern Abend aber auch für neun Kandidaten der große DSDS-Traum zerplatzt. In diesem Jahr fand der Auslands-Recall auf der griechischen Sommerinsel Mykonos statt. In zwei Runden entschied die Jury, wer in die Live-Shows einziehen durfte, und wer DSDS verlassen musste. Nach Runde 1 - den Gruppensongs - mussten vier Kandidaten gehen, für fünf weitere war es nach den Duetten vorbei.

Kandidaten

Das waren die Kandidaten und Lieder in der vergangenen Folge:

Gruppe 1: Lucas Lehnert , Michelle Patz und Marvin Frederic Ventura Estradas mit „Auf das was da noch kommt“ von Lotte & Max Giesinger

, und Estradas mit „Auf das was da noch kommt“ von Lotte & Gruppe 2: Starian Dwayne McCoy, Daniel „Ludi“ Ludwig und Kilian Imwinkelried mit “When I Was Your Man” von Bruno Mars

Starian Dwayne McCoy, Daniel „Ludi“ Ludwig und Kilian Imwinkelried mit “When I Was Your Man” von Gruppe 3: Ilaria Di Nieri, Katharina Eisenblut (Demirkan) und Pia-Sophie Remmel mit „Geiles Leben“ von Glasperlenspiel

Ilaria Di Nieri, Katharina Eisenblut (Demirkan) und mit „Geiles Leben“ von Glasperlenspiel Gruppe 4: Jan Böckmann , Daniele Puccia, Bejtulla Lika gemeinsam mit „Tears In Heaven“ von Eric Clapton

, Daniele Puccia, Bejtulla Lika gemeinsam mit „Tears In Heaven“ von Gruppe 5: Shada Ali, Enrico Juniku und Serzan “Serrano” Mehmedov mit „Cherry Lady“ von Capital Bra

Shada Ali, Enrico Juniku und Serzan “Serrano” Mehmedov mit „Cherry Lady“ von Capital Bra Gruppe 6: Jan-Marten Block , Karl Jeroboan und Kevin Jenewein mit „Make You Feel My Love” von Bob Dylan

Diese Kandidaten kamen weiter und dürfen in den Live-Shows singen

Michelle Patz , 26, Musikerin, Schauspielerin & Sprecherin aus Dietzhölztal

, 26, Musikerin, Schauspielerin & Sprecherin aus Pia-Sophie Remmel , 20, Studentin (Jura) aus Remscheid

, 20, Studentin (Jura) aus Daniele Puccia , 19, Schüler aus Wuppertal

, 19, Schüler aus Kevin Jenewein , 27, gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach

, 27, gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach Jan Böckmann , 29, Maurer und Verputzer aus Garthe

, 29, Maurer und Verputzer aus Garthe Starian Dwayne McCoy , 19, Werkskurier aus Uhingen

, 19, Werkskurier aus Karl Jeroban , 30, Sport- & Gesundheitstrainer aus Düren

, 30, Sport- & Gesundheitstrainer aus Daniel "Ludi" Ludwig , 24, Fotograf, Make-Up Artist & Content Creator aus Köln

, 24, Fotograf, Make-Up Artist & Content Creator aus Jan-Marten Block , 25, Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum

Für diese neun Kandidaten geht es am 27. März um 20.15 Uhr im DSDS-Halbfinale im Gebläsehallenkomplex im Landschaftspark Duisburg weiter.

Diese Kandidaten sind raus

Lika Betjulla

Enrico Juniku

Ilaria Di Nieri

Marvin Ventura Estradas

Estradas Lucas Lehnert

Serzan Mehmedov

Katharina Eisenblut

Shada Ali

Kilian Imwinkelried

