vor 2 Min.

DSDS-Kandidaten 2021: Die Teilnehmer und Lieder heute in Folge 11

DSDS 2021 läuft heute mit Folge 11. Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" und den Kandidaten und Liedern von heute lesen Sie in der Vorschau.

Von Monique Neubauer

Auch heute wollen die Gesangs-Talente von DSDS die Jury um Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen wieder überzeugen. RTL zeigt die nächste Castingshow plus den Recall in Köln von "Deutschland sucht den Superstar". Wer heute in Folge 11 dabei ist und wer welche Lieder singt, lesen Sie hier bei uns in der Vorschau.

Die Castings neigen sich langsam dem Ende zu. Das heißt, dass die letzten Kandidaten an Bord der „Blue Rhapsody“ kommen - dem Casting-Schiff, das es dieses Jahr erstmals in der DSDS-Geschichte gibt. Nachdem ein kleiner Sturm aufkommt, zieht die Jury ein Deck tiefer ins Studio, wo sie die letzten Recallzettel vergibt.

Danach heißt es Recall: Im Kölner Mediapark treten die besten 100 Kandidaten erneut vor der Jury an und werden auf die besten 40 Sängerinnen und Sänger reduziert. Die vier Kandidaten, die bereits eine Goldenen CD während der Castings bekommen haben, sind automatisch eine Runde weiter und werden im Kloster Bronnbach am nächsten Samstag, 13. Februar, wieder dazustoßen.

DSDS 2021: Kandidaten heute - Vorschau auf Folge 11

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 11 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am Dienstag, 9.2.2021 ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge:

Lara Sude Demircan (19) aus Reutlingen mit „110 (Prolog)“ von LEA

Michelle Gernhardt (24) aus Neustadt mit „Try Everything“ von Shakira

Jonas Kamel (16) aus Beckum mit „Waves“ von Dean Lewis

Marco Müller (30) aus Wuppertal mit „Cowboy und Indianer“ von Olaf Henning

Enrico Juniku (19) aus Waldbröl mit „MAMA“ von BACI und „Roller“ von Apache 207

Anita Wandinger (30) aus München mit „Creep“ von Radiohead

Xavier Villarroel (25) aus Köln mit „Despacito“ von Luis Fonsi & Daddy Yankee

Patrick Duda (27) aus Osterode mit „Eine weiße Rose“ von Kastelruther Spatzen

Samanta Matta (23) aus Mönchengladbach mit „Strong Enough“ von Cher

Saskia Fischer (27) aus Leipzig mit „I’ll Never Love Again“ von Lady Gaga

Bejtulla Lika (18) aus Hamm mit „Yapma“ von C Arma

"Deutschland sucht den Superstar" 2021: Alle Infos zu Staffel 18 von DSDS finden Sie hier

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Hier stellen wir die Juroren von "Deutschland sucht den Superstar" vor: DSDS-Jury 2021.

Übertragung

Hier gibt es die Infos zur Übertragung von DSDS 2021 im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu DSDS 2021 Sendetermine und Sendezeit.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen