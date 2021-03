DSDS-Kandidaten 2021: Die Teilnehmer und ihre Lieder gestern in Folge 16

DSDS 2021 lief gestern mit Folge 16. Lesen Sie hier den Nachbericht zu Deutschland sucht den Superstar mit Infos rund um Kandidaten, Teilnehmer und Lieder.

Bei DSDS 2021 kämpften die Kandidaten gestern in Folge 16 wieder darum, eine Runde weiterzukommen. Vor den Windmühlen von Mykonos gab es ein neues Set und die Kandidaten dürften als Publikum den Auftritten ihrer Kollegen lauschen.

Dieter Bohlen verkündete vorab eine gute Nachricht: "Ihr könnt eure Gruppen selber auswählen und, um es perfekt zu machen: Ihr könnt auch den Song auswählen!" Kandidat Jan-Marten fand diese neu gewonnene Freiheit allerdings nicht so gut: "Ich bin überfordert mit der Situation, muss ich ganz ehrlich sagen."

Als Dieter Bohlen dann die Einteilung der Gruppen sah, griff er ein: "Mein großes Ziel war, hier rauszugehen und fast alle Mädchen zu retten. Ich habe ein paar Gruppen, die sich mit der Zusammenstellung umbringen wollten, geändert."

Neben dem Singen widmeten sich die Kandidaten auch anderen Aktivitäten: Pia überredete den 30-jährigen Familienvater Jan mit ihr eine Schwimmstunde im Pool zu absolvieren, weil er nicht schwimmen kann. Nach zehn Minuten zog er selbstständig ein paar Züge im Pool. Außerdem wurden die Kandidaten in Folge 16 vor eine schwierige Aufgabe gestellt: Sie mussten je drei Kandidaten nennen, die DSDS 2021 verlassen sollen.

Hier im Nachbericht zu Folge 16 lesen Sie, in welchen Gruppen die Kandidaten gestern sangen und für welche Lieder sie sich entschieden haben. Außerdem verraten wir Ihnen, welche der Teilnehmer raus sind.

Das sind die Informationen zu Folge 16:

Kandidaten

Das waren die Kandidaten und ihre Lieder in Folge 16:

Gruppe 1: Marvin Ventura Estradas, Daniel „Ludi“ Ludwig, Jan-Marten Block

Song: "Here Without You" von 3 Doors Down

Gruppe 2: Anna Soomin Klenz, Ilaria Di Nieri, Anita Omoregie

Song: "What’s Love Got To Do With It" von Kygo & Tina Turner

Gruppe 3: Jan Böckmann, Dominic Möws, Lucas Lehnert

Song: "Say You Won’t Let Go" von James Arthur

Gruppe 4: Daniele Puccia, Lika Bejtulla, Enrico Juniku

Song: "Ich würd‘ lügen" von KAYEF

Gruppe 5: Karl Jeroboan, Starian Dwayne McCoy, Serzan "Serrano" Mehmedov

Song: "It’s A Man’s Man’s Man’s World" von James Brown

Gruppe 6: Michelle Patz, Katharina Eisenblut, Pia-Sophie Remmel

Song: "7 Stunden" von LEA & Capital Bra