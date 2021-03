13:49 Uhr

DSDS-Kandidaten 2021, Folge 18: Die Teilnehmer und Lieder heute im Halbfinale

Bei DSDS steht heute in Folge 18 das Halbfinale an. Infos zu Liedern und Kandidaten gibt es hier in unserer Vorschau.

DSDS 2021: Bei Deutschland sucht den Superstar steht heute in Folge 18 das Halbfinale an. Hier in unserer Vorschau gibt es alle Infos rund um Kandidaten, Teilnehmer und Lieder.

Heute wird es bei " Deutschland sucht den Superstar" wieder spannend: In Folge 18 am Samstag, 27.03.2021, steht das Halbfinale an. Wer schafft den Einzug ins Finale? Und für wen platzt der Traum vom Superstar heute so kurz vor dem Ziel? Um den Sieg kämpfen noch neun Kandidaten, die im Gebläsehallenkomplex im Landschaftspark Duisburg heute drei Performances abliefern, um Jury und Zuschauer zu überzeugen: Als Gesamtgruppe, in 3er Teams und einzeln. Als Opening Song singen die Top 9 gemeinsam den "The Weeknd"-Song "Blinding Lights". Welche Performance bei den Zuschauern und der Jury wohl für besonders viel Begeisterung sorgen wird?

Hier in unserer Vorschau erfahren Sie schon vorab alles rund um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Lieder der heutigen Live-Show.

DSDS 2021: Kandidaten heute im Halbfinale - Vorschau auf Folge 18

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 18 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am Samstag, 27.03.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Zum Auftakt von Folge 18 heute Abend werden alle Kandidaten gemeinsam den "The Weeknd"-Hit "Blinding Lights" singen. Neben dem Gruppensong zur Halbfinal-Eröffnung werden die verbliebenen neun Talente noch zwei weitere Lieder performen - einen weiteren Gruppensong und einen Einzelsong. Das sind die Kandidaten und ihre Lieder der aktuellen Folge in der Übersicht:

Karl Jeroboan, 30

Gruppensong : "Paradise" (MEDUZA feat. Dermot Kennedy )

: "Paradise" (MEDUZA feat. ) Einzelsong : "Leave A Light On" ( Tom Walker )

Jan-Marten Block, 25

Gruppensong : "Paradise" (MEDUZA feat. Dermot Kennedy )

: "Paradise" (MEDUZA feat. ) Einzelsong : "Kiss From A Rose" (Seal)

Starian McCoy, 19

Gruppensong : "Paradise" (MEDUZA feat. Dermot Kennedy )

: "Paradise" (MEDUZA feat. ) Einzelsong : "Earned It" ( The Weeknd )

Pia-Sophie Remmel, 20

Gruppensong : "Break My Heart" ( Dua Lipa )

: "Break My Heart" ( ) Einzelsong : "Let’s Love" ( David Guetta , Sia)

Daniel Ludwig, 24

Gruppensong : "Break My Heart" ( Dua Lipa )

: "Break My Heart" ( ) Einzelsong : "Attention" ( Charlie Puth )

Michelle Patz, 26

Gruppensong : "Break My Heart" ( Dua Lipa )

: "Break My Heart" ( ) Einzelsong : "Treppenhaus" (LEA)

Daniele Puccia, 19 ,

Gruppensong : "Whatever It Takes" ( Milow )

: "Whatever It Takes" ( ) Einzelsong : "Dynamite" (BTS)

Jan Böckmann, 29 ,

Gruppensong : "Whatever It Takes" ( Milow )

: "Whatever It Takes" ( ) Einzelsong : "Ungeschminkt" ( Johannes Oerding )

Kevin Jenewein, 27

Gruppensong : "Whatever It Takes" ( Milow )

: "Whatever It Takes" ( ) Einzelsong : "Right Here Waiting" ( Richard Marx )

Themen folgen