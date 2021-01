vor 50 Min.

DSDS-Kandidaten 2021: Teilnehmer und Lieder gestern in Folge 7 - Überblick

DSDS 2021: In Folge 7 von "Deutschland sucht den Superstar" traten gestern wieder elf neue Kandidaten vor die Jury. Hier im Nachbericht erfahren Sie mehr zu den Teilnehmern und ihren Liedern.

Von David Reitschuster

" DSDS" 2021 war gestern am 26. Januar mit Folge 7 im TV zu sehen. Auch dieses Mal versuchten wieder elf neue Teilnehmer die Jury, welche sich 2021 aus Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer zusammensetzt, mit ihrem Gesang von sich zu überzeugen und so einen heiß begehrten Recall-Zettel zu ergattern. Neben einer neuen Jury gibt es in der aktuellen Staffel noch eine weitere Veränderung: Die Castings finden nämlich erstmalig auf einem Schiff statt, dass während der Auftritte der Kandidaten über den Rhein fährt.

Mit dabei war gestern unter anderem die "Let’s Dance"-Tänzerin Katja Kalugina. Sie war bereits in vier Staffeln der Tanzsendung zu sehen und coachte unter anderem Ardian Bujupi und Roman Lochmann. Bei "DSDS" 2021 wollte sie mit dem Song "Sway" von den Pussycat Dolls zeigen, dass sie nicht nur auf dem Tanzparkett eine gute Figur macht, sondern auch mit ihrer Stimme überzeugen kann. Außerdem trat Kandidat Daniel Ludwig, genannt "Ludi", in Folge 7 vor die Jury. Der 23-Jährige ist ein echter Paradiesvogel, der gern seine männliche und weibliche Seite kombiniert und sich nicht in eine Schublade stecken lässt. Er möchte die Jury mit "Too Good At Goodbyes" von Sam Smith und seinem Gesamtpaket überzeugen.

Welche weiteren Kandidaten waren in Folge 7 von "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen? Und welche Lieder brachten sie mit? Das alles verraten wir Ihnen hier im Nachbericht.

DSDS 2021: Kandidaten gestern - Nachbericht zu Folge 7

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Diese Kandidaten kamen weiter

Ekaterina "Katja" Kalugina (27) aus Berlin - Song: „Sway“ von Pussycat Dolls

- Song: „Sway“ von Giuliano Martins (20) aus Freiburg im Breisgau - Song: „Keine Rosen“ von Teezy

- Song: „Keine Rosen“ von Teezy Marc Wasserburger (19) aus Nürnberg - Song: „The Real Slim Shady “ von Eminem / „Fly Me To The Moon“ von Frank Sinatra

(19) aus - Song: „The Real “ von / „Fly Me To The Moon“ von Jill Meyer (20) aus Marl - Song: „Control“ von Zoe Wees

- Song: „Control“ von Denis Veliov (27) aus Eichenau - Song: „Stack It Up“ von Liam Payne feat. A Boogie Wit Da Hoodie

- Song: „Stack It Up“ von feat. A Boogie Wit Da Hoodie Daniel Ludwig (23) aus Köln - Song: „Too Good At Goodbyes“ von Sam Smith

Wer ist raus?

Nadine Nastfogel (27) aus Landshut - Song: „Came Here For Love“ von Sigala & Ella Eyre

- Song: „Came Here For Love“ von Sigala & Jessica Siedentopf (26) aus Eisenhüttenstadt - Song: „Auf das, was da noch kommt“ von Lotte & Max Giesinger

- Song: „Auf das, was da noch kommt“ von Lotte & Sheila Rubin (29) aus Köln - Song: „Drops Of Jupiter“ von Train

- Song: „Drops Of Jupiter“ von Train Dorilys Dörr (27) aus Gießen - Song: Ein bisschen Frieden von Nicole

- Song: Ein bisschen Frieden von Nicole Till Steffens (21) aus Herdecke - Song: „Before He Cheats“ von Carrie Underwood / „Flash mich“ von Mark Forster

"Deutschland sucht den Superstar" 2021: Alle Infos zu Staffel 16 von DSDS

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Juroren

Hier stellen wir die Juroren von "Deutschland sucht den Superstar" vor: DSDS-Jury 2021.

Übertragung

Hier gibt es die Infos zur Übertragung von DSDS 2021 im TV und Stream.

Weitere Folgen

Hier finden Sie zu DSDS 2021 Sendetermine und Sendezeit.

