DSDS-Kandidaten 2021: Teilnehmer und Lieder heute im Finale (Folge 19)

DSDS 2021 ist heute mit dem Finale (Folge 19) bei RTL zu sehen. Hier in der Vorschau von "Deutschland sucht den Superstar" sehen Sie alle Kandidaten und ihre Lieder im Überblick.

Heute am Samstag, 3.4.21, läuft das große Finale von " Deutschland sucht den Superstar" 2021. Die vier Finalisten Jan-Marten Block, Starian McCoy, Karl Jeroboan und Kevin Jenewein versuchen heute Abend die Zuschauer von sich zu überzeugen. In diesem Jahr gibt es ein Finale der besonderen Art: Dieter Bohlen wird nicht am Jurypult sitzen und seine gewohnt bissigen Kommentare von sich geben. Stattdessen besteht die Jury aus Maite Kelly, Mike Singer und Thomas Gottschalk. Hier in der Vorschau sehen Sie alle Lieder der Finalisten im Überblick - inklusive ihrer Voting-Endziffern. Außerdem geben wir Ihnen noch einige Infos zur Situation von Dieter Bohlen.

DSDS 2021: Kandidaten heute - Vorschau auf Folge 19 - die Lieder und Endziffern

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 19 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am Samstag, 3.4.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge. Die Informationen wurden von RTL zur Verfügung gestellt:

Karl Jeroboan , 30, Sport- und Gesundheitstrainer aus Düren (Endziffer -01)

Neuer Einzelsong : "Way Down We Go" (Kaleo)

: "Way Down We Go" (Kaleo) Einzelsong Staffel-Highlight: "It’s A Man’s Man’s Man’S World" ( James Brown )

Staffel-Highlight: "It’s A Man’s Man’s Man’S World" ( ) Final-/Sieger-Song: “Where We Were"

Jan-Marten Block , 25, Azubi aus Süderlügum (Endziffer -02)

Neuer Einzelsong : "Bruises" ( Lewis Capaldi )

: "Bruises" ( ) Einzelsong Staffel-Highlight: “Human" (Rag’N’Bone Man)

Staffel-Highlight: “Human" (Rag’N’Bone Man) Final-/Sieger-Song: "Never Not Try"

Starian McCoy , 19, Werkskurier aus Uhingen (Endziffer -03)

Neuer Einzelsong : "Treat You Better“ ( Shawn Mendes )

: "Treat You Better“ ( ) Einzelsong Staffel-Highlight: "Perfect" ( Ed Sheeran )

Staffel-Highlight: "Perfect" ( ) Final-/Sieger-Song: "Hold Me"

Kevin Jenewein , 27, gelernter Zimmermann und Musiker aus Sulzbach (Endziffer -09)

Neuer Einzelsong : "Locked Out Of Heaven" ( Bruno Mars )

: "Locked Out Of Heaven" ( ) Einzelsong Staffel-Highlight: "Breathe Easy" (Blue)

Staffel-Highlight: "Breathe Easy" (Blue) Final-/Sieger-Song: "Hurricane“

Heute geht eine sehr durchwachsene Staffel mit einem unüblichen Finale zu Ende - zumindest was die Jury von DSDS betrifft. Erst wurde Michael Wendler wegen verschwörungstheoretischer Aussagen aus der Sendung geschnitten und nun hat selbst Dieter Bohlen die Sendung verlassen. Es stand bereits fest, dass Dieter Bohlen in der kommenden Staffel nicht zu sehen sein wird. Für viele Fans war es allerdings eine große Überraschung, als er in den Live-Shows plötzlich auch nicht mehr zu sehen war. Als Grund hatte der Sender vorerst Krankheit angegeben. Nun steht allerdings fest: Der Poptitan und RTL wollen getrennte Wege gehen. Hier der Instagram-Beitrag zu dem Thema von Dieter Bohlen selbst. (AZ)

