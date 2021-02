18:53 Uhr

DSDS-Kandidaten 2021: Teilnehmer und Lieder heute in Folge 9 - Vorschau

Steve Maco versucht heute in Folge 9 von DSDS 2021 die Jury zu überzeugen. Alle Infos zur Ausgabe erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

DSDS 2021 geht heute mit Folge 9 weiter. Welche Kandidaten treten heute vor die Jury? Hier in unserer Vorschau stellen wir Ihnen die Teilnehmer und Lieder der aktuellen Folge von "Deutschland sucht den Superstar" vor.

" Deutschland sucht den Superstar", die Mutter aller deutschen Casting-Shows geht heute mit Folge 9 in eine neue Runde. Insgesamt 14 Kandidaten treten heute vor die Jury und hoffen, einen der begehrten gelben Recall-Zettel ergattern zu können.

In der aktuellen Staffel gestalten sich die Castings allerdings etwas anders als sonst: Während die Teilnehmer in den vergangenen Jahren in prunkvollen Gebäuden vor die Jury-Mitglieder traten, findet die erste Vorauswahl vor Maite Kelly, Mike Singer und Dieter Bohlen in diesem Jahr während einer Rheinflussfahrt statt.

Welche Kandidaten treten heute auf? Welche Lieder performen die Teilnehmer? Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten aus Folge 9 genauer vor.

DSDS 2021: Kandidaten heute - Vorschau auf Folge 9

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 9 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am Dienstag, 02.02.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Das sind die Kandidaten und ihre Lieder in der aktuellen Folge:

Ilire Citaku (23) aus Köln mit „Boot“ von Apache 207 und „Tränen aus Kajal“ von CÉLINE

mit „Boot“ von Apache 207 und „Tränen aus Kajal“ von CÉLINE

Daniele Puccia (18) aus Wuppertal mit „Übermorgen“ von Mark Forster

mit „Übermorgen“ von Max Janta (19) aus Weisenheim am Sand mit „Traum“ von Cro

mit „Traum“ von Lisa Larissa Kösler (24) aus Stuttgart mit „Te Amo Mi Amor “ von Sarah Lombardi

mit „Te Amo “ von Vivien Schneider (26) aus Grub AR ( Schweiz ) mit „Physical“ von Dua Lipa

mit „Physical“ von Mounia Lebate (22) aus Büllingen ( Belgien ) mit „Bruises“ von Lewis Capaldi

mit „Bruises“ von Tobias Tuchscherer (27) aus Roßleben mit „Feuerwerk“ von Wincent Weiss

mit „Feuerwerk“ von Wincent Weiss Ian Spescha (24) aus Rhäzuens ( Schweiz ) mit „Hush“ von Deep Purple

mit „Hush“ von Nico Zöchmann (29) aus Lahnstein mit „194 Länder“ von Mark Forster

mit „194 Länder“ von Alia Amri (18) aus Peine mit „Remedy“ von Adele und „Dance Monkey“ von Tones and I

mit „Remedy“ von Adele und „Dance Monkey“ von Tones and I Lena-Loreen Kürschner (20) aus Dresden mit „The Best“ von Tina Turner und „Vincent“ von Sarah Connor

mit „The Best“ von und „Vincent“ von Sarah Connor Alisa Maria Beyel (20) aus Hückelhoven mit „Mein Herz“ von Beatrice Egli

mit „Mein Herz“ von Steve Mačo (22) aus München mit „bad guy“ von Billie Eilish

mit „bad guy“ von Billie Eilish Jan-Marten Block (25) aus Süderlügum mit „Skin“ von Rag’n’Bone Man

Wer von den Kandidaten einen der gelben Recall-Zettel oder sogar die goldene CD erhält und damit in die nächste Runde kommt, sehen Zuschauer heute Abend bei RTL.

