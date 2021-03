vor 33 Min.

DSDS-Kandidaten 2021 heute: Die Teilnehmer und Lieder in Folge 15

DSDS 2021: Alles über die Kandidaten und Lieder erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

DSDS 2021 geht heute in die nächste Runde. Mit welchen Liedern treten die Kandidaten auf? Alle Infos zu den Teilnehmern von "Deutschland sucht den Superstar" erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Insgesamt kämpfen noch 23 Kandidaten bei " Deutschland sucht den Superstar" 2021 um den diesjährigen Titel. Der Recall findet in diesem Jahr vor traumhafter Kulisse auf der Insel Mykonos statt. Der heutige Auftritt, der in der malerischen Hauptstadt stattfinden sollte, gestaltet sich allerdings weniger traumhaft: Dunkle Wolken ziehen auf über der griechischen Insel und ein unaufhörlicher Regenschauer gefährdet die Technik am Set, sodass bis zuletzt unklar bleibt, ob die Auftritte der 23 potentiellen Superstars überhaupt stattfinden können.

Die Stimmung der Kandidaten wird allerdings bereits vor dem Auftritt gedrückt. Als Mike und Dieter den Teilnehmern einen Besuch in der Villa abstatten, bringen sie eine Aufgabe der besonderen Art mit: Die Kandidaten sollen anonym abstimmen, wer es unter ihnen am wenigsten verdient hat, Deutschlands nächster Superstar zu werden. Die Aufgabe sorgt bei den Teilnehmern sichtlich für Überforderung und bringt überraschende Erkenntnisse ans Tageslicht.

Welche Lieder werden die Kandidaten heute singen? Welche Gruppen treten vor der Jury auf? Das erfahren Sie hier.

DSDS 2021: Kandidaten heute im Recall - Vorschau auf Folge 15

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 15 von "Deutschland sucht den Superstar" läuft am Samstag, 06.03.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Kandidaten

Die Kandidaten werden in insgesamt 7 Gruppen eingeteilt, um vor der Jury ihr Können unter Beweis zu stellen. Das sind die Gruppen und Lieder in Folge 15 von "Deutschland sucht den Superstar" 2021:

Gruppe 1 : Enrico Juniku, Lika Bejtulla und Serzan "Serrano" Mehmedov mit "Roller" von Apache 207

: Enrico Juniku, Lika Bejtulla und Serzan "Serrano" Mehmedov mit "Roller" von Apache 207 Gruppe 2: Zoè-Priscilla Arnhold, Ilaria Di Nieri und Anita Omoregie mit "Stand By Me" von Ben E. King

Zoè-Priscilla Arnhold, Ilaria Di Nieri und Anita Omoregie mit "Stand By Me" von Gruppe 3: Karl Jeroboan, Dominic Möws, und Starian Dwayne McCoy mit "Perfect" von Ed Sheeran

Karl Jeroboan, Dominic Möws, und Starian Dwayne McCoy mit "Perfect" von Gruppe 4: Kevin Jenewein , Shada Ali, Lucas Lehnert und Steve Maco mit "She Will Be Loved" von Maroon 5

, Shada Ali, und mit "She Will Be Loved" von Gruppe 5: Daniel „Ludi“ Ludwig, Jan-Marten Block und Kilian Imwinkelried mit "Human" von Rag’n’Bone Man

Daniel „Ludi“ Ludwig, und Kilian Imwinkelried mit "Human" von Rag’n’Bone Man Gruppe 6: Michelle Patz , Katharina Eisenblut, Anna Soomin Klenz und Pia-Sophie Remmel mit " Copacabana " von Leon Machère

, Katharina Eisenblut, Anna Soomin Klenz und mit " " von Leon Machère Gruppe 7: Jan Böckmann , Marvin Ventura Estradas und Daniele Puccia mit "You Are So Beautiful" von Joe Cocker

