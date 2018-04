vor 35 Min.

DSDS-Sternchen Emilija Mihailova zeigt im Mai-Playboy alles Panorama

Bei "Deutschland sucht den Superstar" macht Emilija Mihailova Pop-Titan Dieter Bohlen ganz wuschig. Jetzt zeigt sie sich nackt im Playboy.

Von Oliver Bosch

Ihre Stimme und Kurven begeisterten DSDS-Chef Dieter Bohlen auch im Südafrika-Recallfinale: "Sexy war's auf alle Fälle. Emilija, Du bist ein Schuss!" Jetzt zeigt DSDS-Hingucker Emilija Mihailova, was unter ihrer Kleidung steckt: Für die Mai-Ausgabe des Playboy ließ sie alle Hüllen fallen.

Emilija Mihailova nackt im Playboy: Traum gehe in Erfüllung

Dem Sender RTL sagt die 29-Jährige, die sich letzten Samstag mit ihrer Performance zu "No Roots" von Topstar Alice Merten für die Live-Mottoshows qualifizierte: "Wow! Wahnsinn! Ich wusste schon, dass ich schön bin. Aber so schön?" Weil sie sich in ihrem Körper wohlfühlt, war es für Emilija keine Frage, als die Anfrage vom Playboy kam, ob sie sich fürs Männermagazin nackt zeigen wolle.

Schließlich erfüllt sich Emilija damit einen großen Traum. "Grundsätzlich mache ich das für mich und wie es ankommt, sehe ich dann." Erste Reaktionen bekommt Emilija vor laufenden Kameras des Senders, als sie die aktuelle "Playboy"-Ausgabe ihren DSDS-Kollegen in Köln präsentiert. Sie freut sich überschwänglich. Die anderen DSDS-Kandidaten hatten keine Ahnung vom Nackttrip nach Südafrika.

Playboy: Emilija Mihailova möchte Mann mit schickem Auto

Emilija Mihailova ließ für den Playboy die Hüllen fallen. Bild: Katharina Hildebrandt für Playboy Mai 2018

"Die Bilder sind hammermässig", meint Isa Martino. Auch Mia zeigt sich begeistert: "Mega-schön!". Aber nicht jeder ihrer Mitstreiter teilt die Freude der Schweizerin mit mazedonischen Wurzeln. Vor allem Giulio Arancio hält Distanz zur Gruppe, kritisiert die heißen Nacktfotos vom Shooting an Kapstadts Traumstränden und stichelt:"Ich denke performen kann sie. Videos kann sie auch drehen. Aber ich weiß nicht, ob das Musikvideos sind. Mal schauen."

Wer sich das Männermagazin kauft, das ab 12. April erhältlich ist, erfährt einiges über das DSDS-Sternchen. Die Schweizerin aus Rorschacherberg bei St. Gallen geht gerne mit Freunden aus, backt oft und liest sehr viele Bücher.

Ihren Traumprinzen betreffend hat Emilija konkrete Vorstellungen. Neben gutem Humor sollte er ein schickes Auto haben. Falls Sie "Deutschland sucht den Superstar" gewinnt, könnte sie ihre Chancen auf einen Traummann schlagartig erhöhen. Schließlich wäre es dann für sie ein leichtes, sich ein tolles Auto von der Siegprämie selbst zu kaufen.

