vor 33 Min.

DSDS ab 5.1.21: Michael Wendler im Porträt - Ausstieg nach den Castings

Hier im Porträt erfahren Sie alles zu Michael Wendler. Der Sänger ist 2021 als Jury-Mitglied bei "DSDS" zu sehen - allerdings nicht bis zum Ende.

Von Monique Neubauer

" Deutschland sucht den Superstar" läuft ab dem 5. Januar 2021 mit der 18. Staffel. Neben Urgestein Dieter Bohlen wird unter anderem Michael Wendler als Jury-Mitglied die Kandidaten bewerten. Allerdings nur bei den 13. Casting-Folgen. Während der Aufzeichnung trat der Sänger aus der Jury zurück, verbreitete Verschwörungstheorien über Corona und überwarf sich mit RTL.

Hier im Porträt lesen Sie alle wichtigen Informationen zum "Wendler".

"DSDS" 2021: Michael Wendler im Porträt - Das ist der Schlagersänger

Michael Wendler wurde am 22. Juni 1972 in Dinslaken geboren. Sein bürgerlicher Name ist Michael Norberg. "Der Wendler" war nicht immer Schlagersänger - er ist gelernter Speditionskaufmann und stieg mit 21 Jahren in die Spedition seines Vaters ein. 1999 gründete er gemeinsam mit Claudia Norberg die Schallplattenfirma CNI Records. Eines seiner erfolgreichsten Lieder ist "Sie liebt den DJ". 2016 meldete seine Plattenfirma Insolvenz an.

Michael Wendler hat eine gemeinsame Tochter mit Claudia Norberg, namens Adeline. Im Jahr 2016 zog die Familie Norberg nach Cape Coral in Florida. 2018 trennte sich das Ehepaar nach 29 Jahren Beziehung und neun Jahren Ehe. Seit Oktober 2018 ist Michael Wendler mit Laura Müller liiert, die 29 Jahre jünger ist als er. Im Juni 2020 gab sich das Paar in Amerika das Ja-Wort.

"Der Wendler": Aus als Juror bei "DSDS"

Michael Wendler wird nach den Castings nicht mehr Teil der Jury sein. Bei den "Recall"-Aufzeichnungen fehlte er bereits. Er veröffentlichte über Instagram Verschwörungstheorien über Corona, warf der Bundesregierung Verstöße gegen das Grundgesetz vor und kritisierte in diesem Zusammenhang Sender wie RTL. In diesem Zuge kündigte er seinen Rücktritt aus der DSDS-Jury an.

Laut RTL habe Michael Wendler "eigenständig und ohne Rücksprache" die Verträge mit dem Sender gekündigt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es künftig noch einmal eine Zusammenarbeit geben wird.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen