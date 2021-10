"Da kommst Du nie drauf!": alle Infos zu Kandidaten, Sendetermine, Moderator, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung

Im Oktober und November werden wieder neue Folgen von "Da kommst Du nie drauf!" ausgestrahlt. In diesem Artikel erfahren Sie alles zu Kandidaten, Sendetermin, Moderator, Übertragung im TV oder Stream und zur Wiederholung.

An alle Ratefans da draußen: es wird Ende Oktober und Anfang November wieder neue Folgen der beliebten Ratesendung "Da kommst Du nie drauf! Die große Show der schrägen Fragen" geben. Auch in diesen Folgen erwarten Sie wieder spektakuläre und ausgefallene Fragen sowie eine tolle Unterhaltung. In der Rateshow stehen sich zwei Rateteams bestehend aus mehreren Prominenten gegenüber, die in insgesamt zehn Spielrunden gegeneinander antreten müssen. Immer dasselbe Prinzip, jedes Mal aber mit anderen Kandidaten. Möchten Sie wissen, wer an der spannenden Rateshow teilnimmt, wann und wo sie ausgestrahlt wird und ob es eine Wiederholung geben wird? Dann sind Sie hier bei uns genau richtig. Dieser Artikel liefert alle nötigen Informationen zu Kandidaten, Sendeterminen, Moderator, Übertragung im TV oder Stream und zur Wiederholung.

Wer sind die Kandidaten? Teilnehmer

Die Kandidaten bestehen immer aus Prominenten, die sich auf zwei Teams aufteilen, um dann in zehn Spielrunden gegeneinander anzutreten. In jeder Folge variieren die Kandidaten. Das waren die Teilnehmer der Folge vom 06. Oktober 2021:

Leonard Lansink

Patricia Meeden

Oliver Korittke

Laura Wontorra

Janin Ullmann

Christoph Maria Herbst

In der kommenden Folge am 27. Oktober 2021 können Sie sich auf folgende Prominente freuen:

Nora Tschirner

Wigald Boning

Carmen Nebel

Sophia Thiel

Yared Dibaba

Axel Milberg

Das sind die Prominente der Folge am 03. November 2021:

Jörg Pilawa

Anneke Kim Sarnau

Tahnee

Oliver Wnuk

Joachim Llambi

Victoria Swarovski

"Da kommst Du nie drauf": Das sind die Sendetermine

Den Ratespaß von "Da kommst Du nie drauf" gibt es immer mittwochs um 20.15 zu sehen. Damit Sie immer informiert sind, wann Sie einschalten müssen, haben wir hier eine Übersicht über die kommenden Sendetermine:

Mittwoch, 27. Oktober um 20.15 Uhr

Mittwoch, 03. November um 20.15 Uhr

Wer moderiert das Ratequiz? Das ist der Moderator

Die beliebte Ratesendung wird von Moderator Johannes B. Kerner begleitet. Der 56-jährige Fernsehmoderator moderiert bereits seit 2017 die Sendung und hat nach eigenen Angaben aus einem Interview "totalen Spaß, auch wenn mal eine Sendung nicht gelingt, oder nicht so ganz gelingt". Falls Sie sich oft denken, dass Sie auf die schrägen Antworten im wahrsten Sinne des Wortes "nie gekommen wären", keine Sorge - Johannes B. Kerner geht es ähnlich, wenn er darauf antwortet, wie oft "Da komm ich nie drauf" bei ihm zutrifft: "Ich hätte jetzt beinahe gesagt: bei fast 100 Prozent der Fragen, weil das wirklich schräge Fragen sind. Manchmal hat man schon mal was gelesen oder hat eine Idee, wie man es herleiten kann. Aber im Großen und Ganzen lebt das hier wirklich davon, dass man Spaß daran hat, sich mit kniffligen Sachen auseinanderzusetzen (...).

Moderator Johannes B. Kerner

"Da kommst Du nie drauf!": Übertragung im TV und Stream

Die Sendung um Moderator Johannes B. Kerner wird immer um 20.15 Uhr an den jeweiligen Ausstrahlungstagen im ZDF übertragen. Parallel ist die Show auch im Livestream zu verfolgen.

Gibt es eine Wiederholung von "Da kommst Du nie drauf!"?

Sie sind leider verhindert an den ursprünglichen Sendeterminen? Kein Problem, denn alle Ausgaben der schrägen Rateshow stehen nachträglich in der ZDF Mediathek zum ansehen bereit.