18:19 Uhr

Dämpfer für Dortmund gegen Hoffenheim - Gladbach verliert Panorama

Borussia Dortmund hat einen Dämpfer in der Bundesliga hinnehmen müssen. Gegen Hoffenheim gab es ein 3:3. Auch Gladbach ließ Punkte liegen. Alle Ergebnisse.

Vier Tage nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Werder Bremen hat es für Borussia Dortmund am Samstag gegen 1899 Hoffenheim trotz 3:0-Führung nur zu einem 3:3 (2:0) gereicht. Einen noch heftigeren Rückschlag gab es für Dortmunds Verfolger Borussia Mönchengladbach. Nach zwölf Bundesliga-Heimsiegen nacheinander unterlagen die Gladbacher am 21. Spieltag Hertha BSC mit 0:3 (0:1).

Im Abstiegskampf gelang Hannover 96 mit dem 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg ein wichtiger Sieg. Die Niedersachsen gaben damit den letzten Platz an die Franken ab. Im Rennen um die Champions-League-Plätze trennten sich RB Leipzig und Eintracht Frankfurt 0:0. Der VfL Wolfsburg erreichte nur ein 3:3 (1:1) beim SC Freiburg trotz dreimaliger Führung.

Borussia Dortmund - TSG 1899 Hoffenheim 3:3

Dortmunds Raphael Guerreiro (l) im Zweikampf gegen Hoffenheims Kapitän Benjamin Hübner. Bild: Ina Fassbender (dpa)

Borussia Dortmund hat in einem spektakulären Spiel einen Rückschlag im Titelrennen erlitten. Der Tabellenführer gab eine 3:0-Führung am Samstag gegen 1899 Hoffenheim noch aus der Hand und spielte nur 3:3 (2:0). Auch ohne den erkrankten Trainer Lucien Favre auf der Bank und ohne Offensivstar Marco Reus auf dem Platz spielte der BVB zunächst dominant. Jadon Sancho erzielte in der 32. Minute das 1:0 für den Revierclub, Mario Götze legte kurz vor der Pause den zweiten Treffer nach (43.). Spätestens nach dem sehenswerten 3:0 von Raphaël Guerreiro (66.) schien die Partie entschieden. Doch Hoffenheim gab nicht auf. Ishak Belfodil (75./87.) und Pavel Kaderábek (83.) sorgten tatsächlich noch für den Ausgleich.

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 0:0

Leipzigs Stefan Ilsanker (r) und Frankfurts Martin Hinteregger stehen nach dem Spiel zusammen. Bild: Jan Woitas (dpa)

Nullnummer trotz Chancen-Festival für die Roten Bullen: RB Leipzig hat einen Sieg im wichtigen Spiel um einen Champions-League-Platz gegen Verfolger Eintracht Frankfurt verpasst. Das Treffen der Torjäger endete am Samstag mit 0:0. Vor 38.330 Zuschauern in der erneut nicht ausverkauften Red Bull Arena erarbeiteten sich die Gastgeber von Trainer Ralf Rangnick eine Vielzahl an Möglichkeiten, ein Tor gelang Timo Werner & Co aber nicht. In der Tabelle festigten die seit drei Spielen in der Fußball-Bundesliga ungeschlagenen Leipziger dennoch den vierten Platz und den Fünf-Punkte-Vorsprung auf die seit vier Spielen ungeschlagenen Hessen.

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin 0:3

Gladbachs Tobias Strobl hält sich die Hände vor das Gesicht, während die Berliner im Hintergrund jubeln. Bild: Federico Gambarini (dpa)

Borussia Mönchengladbach hat erstmals in dieser Saison ein Bundesliga-Heimspiel nicht gewonnen und im Titelrennen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Dieter Hecking verlor am Samstagnachmittag gegen Hertha BSC 0:3 (0:1) und verpasste damit den saisonübergreifend 13. Heimsieg in Serie. Ein weiterer Erfolg wäre ein alleiniger Vereinsrekord gewesen. Vor 48.289 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Borussia-Park brachte Salomon Kalou (30. Minute) die Gäste in Führung. Für die Borussia war es das erste Liga-Gegentor im Jahr 2019, die ersten drei Partien der Rückrunde hatte Gladbach jeweils zu null gewonnen. Für die insgesamt zu ideenlosen Hausherren kam es noch schlimmer. Nach der Pause erhöhten Ondrej Duda (56.) und Davie Selke (76.) auf 3:0.

Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 2:0

Nicolai Müller erzielte seine ersten beiden Bundesliga-Tore für Hannover. Bild: Swen Pförtner (dpa)

Der Abstieg des 1. FC Nürnberg wird immer wahrscheinlicher. Durch zwei Tore von Nicolai Müller verlor der Aufsteiger am Samstag das mit Spannung erwartete Kellerduell bei Hannover 96 mit 0:2 (0:1). Nach dem 15. sieglosen Spiel in Serie fiel der Club wieder hinter Hannover auf den letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga zurück. Die mutmaßlich schwerwiegendste Niederlage der bisherigen Saison wurde auch dadurch begünstigt, dass die Nürnberger nach einer frühen Roten Karte für Simon Rhein in der 11. Minute fast die gesamte Spielzeit über in Unterzahl agierten. Hannover dagegen kam durch den Doppelpack von Müller (45.+5/77. Minute) zumindest vorerst wieder bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heran. Für die 96er ging vor 33.700 Zuschauern eine Serie von neun Spielen ohne Sieg zu Ende. Gleichzeitig war es der erste Erfolg unter dem neuen Coach Thomas Doll.

SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3:3

Wolfsburgs Jerome Roussillon (l) im Duell mit Freiburgs Janik Haberer. Bild: Patrick Seeger (dpa)

Der VfL Wolfsburg hat im Kampf um einen Europa-League-Platz einen wichtigen Sieg verspielt. Eine dreimalige Führung reichte den Niedersachsen am Samstag beim 3:3 (1:1) beim SC Freiburg nicht zum erhofften Erfolg. Abwehrspieler Jerome Roussillon (11. Minute), Stürmer Wout Weghorst (63./Foulelfmeter) und Renato Steffen (74.) trafen zwar für die Wolfsburger. Doch Winter-Zugang Vincenzo Grifo (37.), Torjäger Nils Petersen (70.) und Luca Waldschmidt (88.) glichen jeweils für die Gastgeber aus.

In der Rückrunde bleiben die Wolfsburger damit bei einem Sieg in der Fußball-Bundesliga und verpassten den erhofften Erfolg als Reaktion auf das Aus im DFB-Pokal-Achtelfinale. In der Nachspielzeit hätte es sogar eine Niederlage werden können, doch ein Freiburger Treffer von Philipp Lienhart zählte nach Videobeweis nicht. (AZ, dpa)

