Dänische Prinzessin Elisabeth stirbt im Alter von 83 Jahren

Das dänische Königshaus trauert um Prinzessin Elisabeth. Die 83-Jährige ist am Dienstagabend gestorben, wie das Königshaus am Mittwoch mitteilte.

Prinzessin Elisabeth war die erste Enkelin von König Christian X und Königin Alexandrine. Ihre Eltern - Prinz Knud und Prinzessin Carolin-Mathilde - brachten insgesamt drei Kinder zur Welt. Prinzessin Elisabeth war die einzige Tochter der beiden. Am Dienstagabend ist die 83-jährige Cousine von Königin Margrethe II. im Beisein ihrer Familie gestorben.

Das dänische Königshaus schreibt auf Instagram:

"Ihre Hoheit Prinzessin Elisabeth ist gestorben. Letzte Nacht schlief Ihre Hoheit Prinzessin Elisabeth um 18.15 nach langer Krankheit friedlich ein. Sie war im Beisein ihrer engsten Familie. Die Prinzessin war Teil der dänischen Thronfolge und verbrachte ihre letzten Jahre in Schloss Sorgenfri."

Prinzessin Elisabeth ist tot: Beisetzung in Kopenhagen

Prinzessin Elisabeth stand an 12. Stelle der dänischen Thronfolge. Sie wurde am 8. Mai 1935 geboren und wuchs im Sorgenfri Palast in Lyngbi auf. Sie besuchte ein Jahr die internationale Schule Brillantmont in Lausanne und studierte in Kopenhagen an der privaten Design-Schule Margrethe Skolen.

Die dänische Prinzessin engagierte sich über das Auswärtige Amt mehrere Jahre im Ausland. Sie war unter anderem in Washington stationiert. Sie heiratete nie, lebte jedoch rund 20 Jahre lang mit dem Regisseur und Filmfotografen Claus Hermansen zusammen, der 1997 starb. Neben ihm soll auch beigesetzt werden.

Wie das Königshaus mitteilt, soll Prinzessin Elisabeth durch eine Feuerbestattung beigesetzt werden, der Gottesdienst findet am 25. Juni um 13 Uhr in der Lyngby Kirche statt, wo die 83-Jährige auch getauft und konfirmiert wurde. Kaplan Erik Norman Svendsen soll den Gottestdienst leiten. Ihre letzten drei Jahre lebte Prinzessin Elisabeth auf Schloss Sorgenfri bei Kopenhagen. (AZ, dpa)

